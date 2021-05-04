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Игроки Барселоны на встрече в доме Месси вдохновляли себя чемпионским скандированием

Испания
(1 голосов)

8 мая решающий матч с "Атлетико"

Игроки Барселоны на встрече в доме Месси вдохновляли себя чемпионским скандированием

Фото: twitter.com/FCBarcelona/ автор неизвестен

Новина українською

Как ранее сообщалось, игроки "Барселоны" собрались на обед в доме Лионеля Месси. Таким образом капитан и лидер команды решил сплотить ребят накануне 4 решающих туров Ла Лиги.

"Чемпионы, чемпионы!", - скандировали игроки "Барселоны".

Напомним, что в субботу, 8 мая решающая игра на "Камп Ноу" против "Атлетико" Мадрид. Начало в - 17:15.

Добавим, что сейчас в турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" находится на 3-м месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на 2 балла.

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В статье: Лионель Месси Барселона Ла Лига
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Источник:
Marca

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Комментарии (9)
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Барселиниус (землянин)
04.05.2021 в 14:15
Эй, Простокваша, слышишь меня? Тут твой клиент из Запорожья нарисовался.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
04.05.2021 в 14:08
Ого они выжрали винища. Ну, а хули, Лео ж угощает, чай не беден хозяин то.. Хоть бы до 8 марта оклемались. Ну, а если серьёзно... Шо мешает журнашлюхам наложить звук на картинку? Источник: Marca
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0
0
oda1979 (Запорожье)
04.05.2021 в 14:00
я самая обаятельная и привлекательная, все мужчины без ума от меня..:))))
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
04.05.2021 в 14:11
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+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
04.05.2021 в 14:25
Ода, ты там потише с Простоквашиной. Мы вас слышим.))
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+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 13:15
А вообще у Барселоны было все в их руках, и очень приятный календарь со всякими аутсайдерами, и отсутствие других соревнований, и матч с Атлетико не был бы таким важным. Но после Гранады они больше не влияют на ситуацию, разве что могут не дать завоевать чемпионство Реалу. Если Атлетико победит в матче с Барселоной, думаю именно им можно отдавать титул, так как у Реала еще ЛЧ и довольно сложные матчи в Ла Лиге с Бильбао, Севильей и Вильяреалом. А от Барселоны будет отрыв уже в 5 очков, такое за 3 матча сложно потерять с их расписанием.
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0
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Барселиниус (землянин)
04.05.2021 в 14:21
Да-да.. мы так и сделаем, можешь быть спокоен. Если не себе, то и не вам. Поздравляю Атлетико с чемпионством! Это уже ясно, как божий день. А тем более ещё после Мессиного застолья...
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simply_the_best (Львов)
04.05.2021 в 11:43
Это очень порядочно с их стороны. Ещё надо потренировать чемпионский коридор для клуба из Мадрида
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+2
-2
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hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 13:13
Ну чемпионский коридор тут невозможен, потому что до начала матча с Атлетико еще никто не чемпион. Да и эта традиция уже похерена несколькими годами ранее
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0
-1


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