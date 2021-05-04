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Игроки Барселоны на встрече в доме Месси вдохновляли себя чемпионским скандированием
8 мая решающий матч с "Атлетико"
Фото: twitter.com/FCBarcelona/ автор неизвестен
Как ранее сообщалось, игроки "Барселоны" собрались на обед в доме Лионеля Месси. Таким образом капитан и лидер команды решил сплотить ребят накануне 4 решающих туров Ла Лиги.
"Чемпионы, чемпионы!", - скандировали игроки "Барселоны".
Напомним, что в субботу, 8 мая решающая игра на "Камп Ноу" против "Атлетико" Мадрид. Начало в - 17:15.
Добавим, что сейчас в турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" находится на 3-м месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на 2 балла.
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