Игроки Барселоны на встрече в доме Месси вдохновляли себя чемпионским скандированием

А вообще у Барселоны было все в их руках, и очень приятный календарь со всякими аутсайдерами, и отсутствие других соревнований, и матч с Атлетико не был бы таким важным. Но после Гранады они больше не влияют на ситуацию, разве что могут не дать завоевать чемпионство Реалу. Если Атлетико победит в матче с Барселоной, думаю именно им можно отдавать титул, так как у Реала еще ЛЧ и довольно сложные матчи в Ла Лиге с Бильбао, Севильей и Вильяреалом. А от Барселоны будет отрыв уже в 5 очков, такое за 3 матча сложно потерять с их расписанием.