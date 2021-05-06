Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 35-го тура Ла Лиги
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 35-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Атлетико".
Развязка Ла Лиги будет самой яркой среди всех топ-чемпионатов в Европе. В Германии, Англии и Италии с чемпионом уже все понятно, а вот в Примере на чашку претендует сразу 3 клуба. Увидим ли мы ничью в пользу "Реала"? Есть ли еще порох у "матрасников"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 8 мая – в 17:10 по киевскому времени.
Комментаторы: Георгий Грошев и Тарас Вархоляк
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Карлос Де Пена
- Залечь на дно в Харькове: Фарес Балули был топ-талантом Лиона, но свернул не туда
- Вылет Реала из ЛЧ, победы Зари и Колоса, приз Малиновскому. Главные новости за 5 мая
- В два раза меньше, чем продавали. Стало известно, в какую сумму Барселона оценивает камбэк Неймара
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату