Барселона – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 35-го тура Ла Лиги

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 35-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Атлетико".

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Развязка Ла Лиги будет самой яркой среди всех топ-чемпионатов в Европе. В Германии, Англии и Италии с чемпионом уже все понятно, а вот в Примере на чашку претендует сразу 3 клуба. Увидим ли мы ничью в пользу "Реала"? Есть ли еще порох у "матрасников"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 8 мая – в 17:10 по киевскому времени.

Комментаторы: Георгий Грошев и Тарас Вархоляк