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Примера. Реал Сосьедад - Эльче 2:0. Все решило раннее удаление
80 минут в меньшинстве - это слишком сложно для аутсайдера
Фото: twitter.com/RealSociedad/ автор неизвестен
Сложно сказать, чем думал Рауль Гути, когда на 10-й минуте пошел прямой ногой в стык на глазах у арбитра? Так играть позволяли лет 20-30 назад, но сегодня это без вариантов красная карточка.
Это удаление предопределило исход встречи. У "Эльче" не было даже ударов в сторону ворот, не говоря уже про опасные моменты. 0:0 по такой игре оставались пределом мечтаний для аутсайдера, ведущего борьбу за выживание. Но достоять не вышло.
По справедливости, "Сосьедад" наиграл на гол еще в первом тайме. Моментов хватало. Оярсабаль не забил после неплохого сольного прохода, легонько катнув мяч на голкипера; Давид Сильва и Исак сплоховали в ближнем бою, ударив мимо ворот; также был отмененный из-за крошечного офсайда в развитии атаки гол Начо Монреаля.
11'' - Raúl Guti has been sent off in the minute 11 vs Real Sociedad, the earliest red card for Elche in 21st Century in #LaLiga, the fourth in the competition this season. Insole#RealSociedadElche pic.twitter.com/LkfQQNDGbL— OptaJose (@OptaJose) May 7, 2021
Вторая половина игры у басков получилась менее продуктивной, но их преимущество никуда не делось, и после очередного углового Ариц Элустондо таки вогнал мяч в сетку, набежав на ближнюю штангу.
"Эльче" в ответ немного раскрылся, но без толку - лишь второй получил, на последних секундах пропустив контратаку.
Логичная победа позволила команде Иманола Альгуасиля укрепиться на 5-й строчке в таблице с 56 очками. У "Эльче" 30 баллов и опасная 19-я позиция, на подъем из которой у зелено-полосатых есть три тура.
35-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Эльче" - 2:0
Гол: Элустондо, 72, Оярсабаль, 90+1
"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль - Гевара (Субименди, 46), Гуриди (Барренечеа, 46) - Янузай (Порту, 87), Давид Сильва, Оярсабаль - Исак (Баутиста, 83)
"Эльче": Гассанига - Баррахан, Верду, Кальво, Паласиос - Хосан (Пьятти, 67), Мфулу (Луисми, 85), Гути, Фидель (Марконе, 46) - Милья (Ригони, 85), Бойе (Каррильо, 67)
Предупреждения: Гевара, 36 - Гассанига, 11, Фидель, 12, Баррахан, 24
Удаление: Гути, 11
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