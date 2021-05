Примера. Реал Сосьедад - Эльче 2:0. Все решило раннее удаление

Сложно сказать, чем думал Рауль Гути, когда на 10-й минуте пошел прямой ногой в стык на глазах у арбитра? Так играть позволяли лет 20-30 назад, но сегодня это без вариантов красная карточка.

Это удаление предопределило исход встречи. У "Эльче" не было даже ударов в сторону ворот, не говоря уже про опасные моменты. 0:0 по такой игре оставались пределом мечтаний для аутсайдера, ведущего борьбу за выживание. Но достоять не вышло.

По справедливости, "Сосьедад" наиграл на гол еще в первом тайме. Моментов хватало. Оярсабаль не забил после неплохого сольного прохода, легонько катнув мяч на голкипера; Давид Сильва и Исак сплоховали в ближнем бою, ударив мимо ворот; также был отмененный из-за крошечного офсайда в развитии атаки гол Начо Монреаля.

11'' - Raúl Guti has been sent off in the minute 11 vs Real Sociedad, the earliest red card for Elche in 21st Century in #LaLiga, the fourth in the competition this season. Insole#RealSociedadElche pic.twitter.com/LkfQQNDGbL