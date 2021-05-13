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Атлетико - Реал Сосьедад 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча чемпионата Испании Атлетико - Реал Сосьедад, 12 мая 2021
Фото - laliga.com
Вашему вниманию видео обзор матча Атлетико - Реал Сосьедад, которые встречались в 36-м туре испанской Примеры. Матрасники не имеют права на ошибку, если все же хотят удержаться на вершине турнирной таблицы. Одно из испытаний они преодолели - Реал Сосьедад был обыгран благодаря двум голам в первом тайме в исполнении Карраско и Корреа. Сан-себастьянцы ответили лишь одним точным ударом под конец игры. За два тура до финиша Атлетико опережает Барселону на четыре очка, Реал на пять, но сливочные свой поединок в туре сыграют сегодня.
Чемпионат Испании. 36-й тур
Атлетико - Реал Сосьедад 2:1
Голы: Карраско 16 Корреа 28 - Зубельдиа 83
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