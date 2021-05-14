  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Матрасники, берегитесь. Гранада - Реал 1:4. Видео голов и обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матрасники, берегитесь. Гранада - Реал 1:4. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Гранада - Реал, чемпионат Испании, 13 мая 2021

Матрасники, берегитесь. Гранада - Реал 1:4. Видео голов и обзор матча

Фото - laliga.com

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 36-го тура испанской Примеры, в котором Гранада принимала Реал. Сливочные подошли к игре с большими потерями в защите, но это не помешало им одержать уверенную победу. Еще до перерыва забивали Модрич и Родриго, а после того как соперник вернул интригу голом Молины, подопечные Зидана восстановили и увеличили преимущество усилиями Одриосолы и Бензема. Таким образом, за два тура до окончания чемпионата Реал на два очка отстает от Атлетико в турнирной таблице. В следующем туре матрасники примут Осасуну, сливочные поедут в гости к Атлетику из Бильбао.

36-й тур Примеры. Гранада. "Нуево Лос-Карменес"

"Гранада" - "Реал" - 1:4

Голы: Молина, 71 - Модрич, 17, Родриго, 45+1, Одриосола, 75, Бензема, 76

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Лука Модрич Реал (Мадрид) Гранада
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...