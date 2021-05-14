Матрасники, берегитесь. Гранада - Реал 1:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 36-го тура испанской Примеры, в котором Гранада принимала Реал. Сливочные подошли к игре с большими потерями в защите, но это не помешало им одержать уверенную победу. Еще до перерыва забивали Модрич и Родриго, а после того как соперник вернул интригу голом Молины, подопечные Зидана восстановили и увеличили преимущество усилиями Одриосолы и Бензема. Таким образом, за два тура до окончания чемпионата Реал на два очка отстает от Атлетико в турнирной таблице. В следующем туре матрасники примут Осасуну, сливочные поедут в гости к Атлетику из Бильбао.

36-й тур Примеры. Гранада. "Нуево Лос-Карменес"

"Гранада" - "Реал" - 1:4

Голы: Молина, 71 - Модрич, 17, Родриго, 45+1, Одриосола, 75, Бензема, 76