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Матрасники, берегитесь. Гранада - Реал 1:4. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Гранада - Реал, чемпионат Испании, 13 мая 2021
Фото - laliga.com
Вашему вниманию видео обзор матча 36-го тура испанской Примеры, в котором Гранада принимала Реал. Сливочные подошли к игре с большими потерями в защите, но это не помешало им одержать уверенную победу. Еще до перерыва забивали Модрич и Родриго, а после того как соперник вернул интригу голом Молины, подопечные Зидана восстановили и увеличили преимущество усилиями Одриосолы и Бензема. Таким образом, за два тура до окончания чемпионата Реал на два очка отстает от Атлетико в турнирной таблице. В следующем туре матрасники примут Осасуну, сливочные поедут в гости к Атлетику из Бильбао.
36-й тур Примеры. Гранада. "Нуево Лос-Карменес"
"Гранада" - "Реал" - 1:4
Голы: Молина, 71 - Модрич, 17, Родриго, 45+1, Одриосола, 75, Бензема, 76
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