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Жуткая травма защитника Реала: обидчик не получил даже желтой карточки

Испания
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Ау, судьи!

Жуткая травма защитника Реала: обидчик не получил даже желтой карточки

Коллаж: besoccer.com

Новина українською

20-летний фулбек "Реала" Марвин лишь 4-й раз в жизни вышел на матч Примеры, но игроки "Гранады" встретили его негостеприимно.

Уже на 25-й минуте игры Дарвин Мачис грубо проехался шипами по икроножной мышце юниора, после чего тот так и не смог продолжить матч. Невероятно, но за свой фол венесуэлец не получил даже желтой карточки от арбитра Хесуса Хиля Мансано!

Впрочем, "Реал" отомстил за травму по-своему: "Сливочные" забили по два гола в каждом из таймов, уверенно победив - 4:1.

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В статье: Реал (Мадрид) Гранада Марвин Парк Дарвин Мачис
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