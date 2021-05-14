Жуткая травма защитника Реала: обидчик не получил даже желтой карточки

20-летний фулбек "Реала" Марвин лишь 4-й раз в жизни вышел на матч Примеры, но игроки "Гранады" встретили его негостеприимно.

Уже на 25-й минуте игры Дарвин Мачис грубо проехался шипами по икроножной мышце юниора, после чего тот так и не смог продолжить матч. Невероятно, но за свой фол венесуэлец не получил даже желтой карточки от арбитра Хесуса Хиля Мансано!

Es que Machis le ha podido joder la carrera a Marvin Park con esta entrada.



pic.twitter.com/rU6IdvV8jn — Diego Mallo (@diegomallo1) May 13, 2021

Впрочем, "Реал" отомстил за травму по-своему: "Сливочные" забили по два гола в каждом из таймов, уверенно победив - 4:1.