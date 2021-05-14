Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жуткая травма защитника Реала: обидчик не получил даже желтой карточки
Ау, судьи!
Коллаж: besoccer.com
20-летний фулбек "Реала" Марвин лишь 4-й раз в жизни вышел на матч Примеры, но игроки "Гранады" встретили его негостеприимно.
Уже на 25-й минуте игры Дарвин Мачис грубо проехался шипами по икроножной мышце юниора, после чего тот так и не смог продолжить матч. Невероятно, но за свой фол венесуэлец не получил даже желтой карточки от арбитра Хесуса Хиля Мансано!
Es que Machis le ha podido joder la carrera a Marvin Park con esta entrada.— Diego Mallo (@diegomallo1) May 13, 2021
pic.twitter.com/rU6IdvV8jn
Впрочем, "Реал" отомстил за травму по-своему: "Сливочные" забили по два гола в каждом из таймов, уверенно победив - 4:1.
La pierna de Marvin tras la entrada de Darwin Machís. No vio ni amarilla. pic.twitter.com/YjmMESi9Wu— Praw (@Prawlitox) May 14, 2021
Популярное сейчас
- Клуб УПЛ отказался от зарубежных тренировочных сборов
- Не Австрия. Стало известно, где Динамо проведет летние сборы
- Два - точно, один под вопросом. Кого купит Шахтер для перехода Де Дзерби?
- Личная жизнь Лионеля Месси: что известно о друзьях и предпочтениях легендарного игрока
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО