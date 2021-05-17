Реал начал переговоры с Раулем. У него есть требования и другой вариант

"Реал" Мадрид уже работает над поиском замены для Зинедина Зидана. Французский тренер еще не сообщал о своем желании уволиться ни клубу, ни игрокам, но в течение нескольких недель он делал посылы, как в переговорах с игроками, так и в разговорах с руководством, что заставило всех воспринимать как должное то, что он собирается покинуть "бланкос" в конце сезона.

По этой причине королевский клуб на случай отъезда Зидана начал переговоры с Раулем, который возглавляет вторую команду - "Реал Мадрид Кастилья", сообщает AS.

Основной целью этих встреч было понимание намерений Рауля как при игровом планировании, так и в методологии работы.

Переговоры с Мадридом начались на прошлой неделе. Произошло это после того, как в прошлый четверг, 6 мая, представители немецкого "Айнтрахта" поехали в столицу Испании, чтобы предложить Раулю вариант с возглавлением их команды со следующего сезона.

Испанский тренер был в восторге от предложения из Германии, но попросил время, чтобы подумать над этим по двум причинам: у него впереди плей-офф с "Реал Мадрид Кастилья", а также он хочет знать окончательный ответ о намерениях от Зидана.

Рауль сообщил "Реал" Мадрид о предложении от немецкого клуба, с тех пор начались переговоры о возможности возглавить первую команду. Руководство дало понять Раулю, что он является одним из главных кандидатов, хотя и не единственным.

Ответ Зинедина Зидана будет известен на следующей неделе, когда завершится чемпионат в Примере.