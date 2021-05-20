Кроос: Если мы не возьмём титул, то это из-за судейства в матче с Севильей

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал, что на положение "сливочных" в чемпионской гонке повлияло судейство в матче 35-го тура испанской Примеры с "Севильей" (2:2).

Напомним, главный арбитр Хуан Мунуэра во втором тайме встречи при помощи VAR отметил пенальти в пользу "Королевского клуба" и назначил одиннадцатиметровый удар в их ворота за нарушение в начале атаки.

"Такое происходит нечасто, но это был один из тех дней, когда я абсолютно не согласился с судьёй. Когда чувствуешь, что тебе усложняют положение таким образом, можно сказать только одно — такого не должно быть. Решение арбитра серьёзно повлияло на чемпионскую гонку. На мой взгляд, если мы не возьмём титул, то в том числе из-за этой ситуации. Для меня это очевидно. Не могу сказать, что грущу из-за этого. Скорее меня это злит", — приводит слова Крооса AS.