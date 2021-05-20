Барселона надеется "сплавить" Гризманна в Италию

Испанская "Барселона" рассматривает возможность продажи французского игрока атакующего звена Антуана Гризманна.

У "блаугране" надеются, что футболист перейдет в итальянский "Ювентус".

Как сообщает Diario Sport, "бьянконери" интересуются 30-летним игроком на случай, если их звездный нападающий Криштиану Роналду все же решит уйти.

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В то же время "Барселона" считает, что туринский клуб из-за сложной экономической ситуации не сможет сразу купить Гризманн. Более вероятным вариантом в каталунський команде считают аренду игрока с последующим выкупом.

В 35 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Гризманн забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.