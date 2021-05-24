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Серхио Рамос: Мне больно, что я не сыграю за Испанию

Испания
(2 голосов)

Защитник расстроен решением Энрике

Серхио Рамос: Мне больно, что я не сыграю за Испанию

Новина українською

Защитник и капитан мадридского "Реала" поделился эмоциями от невызова в испанскую сборную на Евро-2020.

Напомним, наставник "фурии рохи" Луис Энрике не включил в заявку сборной на чемпионат Европы ни одного игрока "галактикос", включая Рамоса.

"Я боролся и работал каждый день, душой и телом, чтобы добиться 100-процентных результатов в "Реале" и сборной, но не всегда все складывается так, как хочется. Мне больно, что я не смог сильнее помочь своей команде и не сыграю за Испанию. Но в данной ситуации лучше всего будет отдохнуть, полностью восстановиться и вернуться в следующем году, как мы всегда делали.

Больно оттого, что я не смогу представлять свою страну, но я должен быть честным и искренним. Я желаю всем товарищам по команде удачи и отличного турнира. Стану еще одним из тех, кто будет болеть за вас дома", – написал Рамос в Твиттере.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2021 в 19:19
Жесть
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simargl (Чернигов)
24.05.2021 в 18:21
Возможно без реалистов сборная станет сильнее... а может и не станет. Но это будет решение за которое отвечает Энрико ... со щитом или на щите ... посмотрим))
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Не РЕАЛист (повезло)
24.05.2021 в 17:57
Специально для hardcorepwnz (Украина) защитник и капитан мадридского "Реала" поделился эмоциями от невызова в испанскую сборную на Евро-2020. ))
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