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Серхио Рамос: Мне больно, что я не сыграю за Испанию
Защитник расстроен решением Энрике
Защитник и капитан мадридского "Реала" поделился эмоциями от невызова в испанскую сборную на Евро-2020.
Напомним, наставник "фурии рохи" Луис Энрике не включил в заявку сборной на чемпионат Европы ни одного игрока "галактикос", включая Рамоса.
"Я боролся и работал каждый день, душой и телом, чтобы добиться 100-процентных результатов в "Реале" и сборной, но не всегда все складывается так, как хочется. Мне больно, что я не смог сильнее помочь своей команде и не сыграю за Испанию. Но в данной ситуации лучше всего будет отдохнуть, полностью восстановиться и вернуться в следующем году, как мы всегда делали.
Больно оттого, что я не смогу представлять свою страну, но я должен быть честным и искренним. Я желаю всем товарищам по команде удачи и отличного турнира. Стану еще одним из тех, кто будет болеть за вас дома", – написал Рамос в Твиттере.
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