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Зидан взял паузу для принятия решения относительно будущего в Реале
А говорили, что будет известно сегодня
Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
Французский наставник испанского "Реал Мадрид" Зинедин Зидан попросил неделю у руководства клуба, чтобы обдумать свое будущее, сообщает Marca.
Говорят, главный тренер хочет покинуть "бланкос" хотя по контракту должен отработать еще один сезон.
Поперек горла французскому наставнику стали ковидний протокол чемпионата, а также сложная ситуация с составом команды, в которой он оказался.
Руководство клуба во главе с президентом Флорентино Пересом якобы просит Зидана остаться, хотя по слухам есть часть руководителей, которые поддерживают отставку француза.
По итогам сезона "Реал" Зинедина Зидана занял 2 место в испанской Примере, вылетел из Лиги чемпионов на этапе 1/2 финала.
По слухам Зинедина Зидана зовут главным тренером в итальянский "Ювентус".
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