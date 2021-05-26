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Фабрицио Романо: хавбек Ливерпуля подпишет долгосрочный контракт с Барселоной
Переход уже ближе, чем кажется
Getty Images / Global Images Ukraine
Нидерландский полузащитник английского "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум в скором времени присоединится к каталонской "Барселоне" – об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Уже достигнута устная договоренность, 30-летний Джинни подпишет трудовой договор с "сине-гранатовыми" до июня 2024 года. Ожидается, что переход будет завершен в ближайшие несколько дней, сейчас утрясаются детали по поводу зарплаты футболиста.
Gini Wijnaldum to Barcelona, confirmed and here we go! ???????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021
The verbal agreement has been reached, Wijnaldum is joining Barça until June 2024. He’s expected to sign his contract in the next few days - work in progress to complete the deal reducing Gini’s salary. ⏳ https://t.co/TlqznhJfBh
Вейналдум уже работал вместе с Рональдом Куманом в сборной Нидерландов. За "Ливерпуль" хавбек выступает с 2016 года, до этого играл за "Фейероорд", "ПСВ" и "Ньюкасл Юнайтед". Вместе с мерсисайдцами полузащитник выиграл АПЛ, ЛЧ, взял Суперкубок УЕФА и КЧМ.
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