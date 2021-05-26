  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Фабрицио Романо: хавбек Ливерпуля подпишет долгосрочный контракт с Барселоной
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фабрицио Романо: хавбек Ливерпуля подпишет долгосрочный контракт с Барселоной

Испания
(2 голосов)

Переход уже ближе, чем кажется

Фабрицио Романо: хавбек Ливерпуля подпишет долгосрочный контракт с Барселоной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерландский полузащитник английского "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум в скором времени присоединится к каталонской "Барселоне" – об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Читайте такжеСборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Центральный полузащитник

Уже достигнута устная договоренность, 30-летний Джинни подпишет трудовой договор с "сине-гранатовыми" до июня 2024 года. Ожидается, что переход будет завершен в ближайшие несколько дней, сейчас утрясаются детали по поводу зарплаты футболиста.

Вейналдум уже работал вместе с Рональдом Куманом в сборной Нидерландов. За "Ливерпуль" хавбек выступает с 2016 года, до этого играл за "Фейероорд", "ПСВ" и "Ньюкасл Юнайтед". Вместе с мерсисайдцами полузащитник выиграл АПЛ, ЛЧ, взял Суперкубок УЕФА и КЧМ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум Фабрицио Романо
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Не РЕАЛист (повезло)
26.05.2021 в 15:49
Не торопитесь ребятки. Если Лапорта позвонит Куману, или его агенту, то никуда он не перейдёт.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...