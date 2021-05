Фабрицио Романо: хавбек Ливерпуля подпишет долгосрочный контракт с Барселоной

Нидерландский полузащитник английского "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум в скором времени присоединится к каталонской "Барселоне" – об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Уже достигнута устная договоренность, 30-летний Джинни подпишет трудовой договор с "сине-гранатовыми" до июня 2024 года. Ожидается, что переход будет завершен в ближайшие несколько дней, сейчас утрясаются детали по поводу зарплаты футболиста.

Gini Wijnaldum to Barcelona, confirmed and here we go! ???????? #FCB



The verbal agreement has been reached, Wijnaldum is joining Barça until June 2024. He’s expected to sign his contract in the next few days - work in progress to complete the deal reducing Gini’s salary. ⏳ https://t.co/TlqznhJfBh