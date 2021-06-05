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ПСЖ пытается перехватить Вейналдума у Барсы - ESPN
Еще один конфликт шейхов с каталонцами
"ПСЖ" включился в борьбу за центрхава Жоржиньо Вейналдума, ставшего свободным агентом после ухода из "Ливерпуля".
По информации ESPN, парижане предложат 30-летнему голландцу трехлетний контракт с зарплатой 8 млн евро в год, что вдвое больше той, которую предлагает "Барса".
Catalunya Radio подтверждает эту информацию и добавляет, что каталонцы крайне разозлены поведением Парижа. При этом списывать "Кулес" со счетов рано - у них есть козырь в виде устной договоренности с игроком. Предполагается, что все решится в ближайшие 48 часов.
Вейналдум выступал за "Ливерпуль" с 2016 года и забил за клуб 22 гола в 237 матчах во всех турнирах.
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