Севилья предложила Рамосу 5-летний контракт на 35 млн евро

Защитник " Реала " Серхио Рамос, чей контракт с клубом истекает в конце месяца, может вернуться в "Севилью", воспитанником которой является.

Как сообщает El Primer Palo, андалусийцы предложили своему бывшему футболисту контракт на пять лет, по условиям которого он будет зарабатывать 7 млн евро за сезон.

Также Рамос сможет получить должность в клубе после завершения карьеры игрока.

Ранее сообщалось, что Серхио, которому долгое время не удавалось договориться с "Реалом" о новом контракте, выразил готовность принять условия клуба, но президент Флорентино Перес посчитал, что время для продления договора вышло.