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Севилья предложила Рамосу 5-летний контракт на 35 млн евро

Испания
(2 голосов)

Новый контракт с Реалом еще не подписан

Севилья предложила Рамосу 5-летний контракт на 35 млн евро

Новина українською

Защитник "Реала" Серхио Рамос, чей контракт с клубом истекает в конце месяца, может вернуться в "Севилью", воспитанником которой является.

Как сообщает El Primer Palo, андалусийцы предложили своему бывшему футболисту контракт на пять лет, по условиям которого он будет зарабатывать 7 млн евро за сезон.

Также Рамос сможет получить должность в клубе после завершения карьеры игрока.

Ранее сообщалось, что Серхио, которому долгое время не удавалось договориться с "Реалом" о новом контракте, выразил готовность принять условия клуба, но президент Флорентино Перес посчитал, что время для продления договора вышло.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Севилья
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Комментарии (6)
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satellite (Харьков)
11.06.2021 в 18:49
Настоящий профи,только удачи!!!
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+3
0
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Loader (Днепр)
11.06.2021 в 18:37
Вброс. Какие пять лет? Он уже три года никакой.
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+1
-6
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MES QUE UN CLUB
11.06.2021 в 18:14
В Севилье решили, что они мало пропускают? )
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0
-5
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culesmierda
11.06.2021 в 18:31
Тогда позвали бы Лангле и Пике
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+4
-2
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ПетроФ (Луцьк)
11.06.2021 в 18:08
і с..а, вони говорять що футбол збитковий? тоді чого ви розкидаїтесь грошима?
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0
-2
дід Сашко
11.06.2021 в 18:01
Отличный вариант закончить карьеру,Серега соглашайся.
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+3
-1


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