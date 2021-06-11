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Севилья предложила Рамосу 5-летний контракт на 35 млн евро
Новый контракт с Реалом еще не подписан
Защитник "
Как сообщает El Primer Palo, андалусийцы предложили своему бывшему футболисту контракт на пять лет, по условиям которого он будет зарабатывать 7 млн евро за сезон.
Также Рамос сможет получить должность в клубе после завершения карьеры игрока.
Ранее сообщалось, что Серхио, которому долгое время не удавалось договориться с "Реалом" о новом контракте, выразил готовность принять условия клуба, но президент Флорентино Перес посчитал, что время для продления договора вышло.
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