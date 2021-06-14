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Защитник Хетафе близок к переходу в Интер
Оливера может сменить клубную прописку
Фото: readfootball.com
Защитник "Хетафе" Матиас Оливера близок к переходу в "Интер", пишет журналист Николо Скира.
По информации источника, агент 23-летнего уругвайца находится в Милане, где ведет переговоры с итальянским клубом. Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии, а игроку предлагают 5-летний контракт. Отступные за Оливеру составляют 20 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Оливера провел 32 матча за "Хетафе" и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
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