  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Хетафе близок к переходу в Интер
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Хетафе близок к переходу в Интер

Испания
(1 голосов)

Оливера может сменить клубную прописку

Защитник Хетафе близок к переходу в Интер

Фото: readfootball.com

Новина українською

Защитник "Хетафе" Матиас Оливера близок к переходу в "Интер", пишет журналист Николо Скира.

По информации источника, агент 23-летнего уругвайца находится в Милане, где ведет переговоры с итальянским клубом. Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии, а игроку предлагают 5-летний контракт. Отступные за Оливеру составляют 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Оливера провел 32 матча за "Хетафе" и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) "Хетафе" Матиас Оливера
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...