Защитник Хетафе близок к переходу в Интер

Защитник "Хетафе" Матиас Оливера близок к переходу в "Интер", пишет журналист Николо Скира.

По информации источника, агент 23-летнего уругвайца находится в Милане, где ведет переговоры с итальянским клубом. Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии, а игроку предлагают 5-летний контракт. Отступные за Оливеру составляют 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Оливера провел 32 матча за "Хетафе" и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.