Причина – пожелания по зарплате? Серхио Рамос не вернется в родной клуб

Вчера, 16 июня, пресс-служба мадридского "Реала" сообщила о том, что испанский защитник Серхио Рамос покидает клуб после 16 лет выступлений за "меренг". Сразу же поползли слухи о возвращении игрока в "Севилью".

Рамос защищал цвета "нервионцев" с 2002-го по 2005-й год. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, андалузский клуб не рассматривает возможность камбэка Серхио. Как отмечает журналист, 35-летний защитник ведет переговоры с другим клубом.

Sergio Ramos will NOT join Sevilla. It’s never been an option, they’re not interested in Ramos and the comeback is not even considered. He’s in talks with another club, not Sevilla. ⚪️???????? #Sevilla #Ramos #SergioRamos