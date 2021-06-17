Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Причина – пожелания по зарплате? Серхио Рамос не вернется в родной клуб
Если вы помните, то игрок выступал за другую команду до "Реала"
DAZN
Вчера, 16 июня, пресс-служба мадридского "Реала" сообщила о том, что испанский защитник Серхио Рамос покидает клуб после 16 лет выступлений за "меренг". Сразу же поползли слухи о возвращении игрока в "Севилью".
Рамос защищал цвета "нервионцев" с 2002-го по 2005-й год. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, андалузский клуб не рассматривает возможность камбэка Серхио. Как отмечает журналист, 35-летний защитник ведет переговоры с другим клубом.
Sergio Ramos will NOT join Sevilla. It’s never been an option, they’re not interested in Ramos and the comeback is not even considered. He’s in talks with another club, not Sevilla. ⚪️???????? #Sevilla #Ramos #SergioRamos— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2021
Испанская пресса писала, что Рамос хочет зарабатывать в новой команде 12 миллионов евро в год. Игроком интересуются "ПСЖ" и "Манчестер Сити".
Популярное сейчас
- Расписание и результаты Евро-2020
- Матч Дания - Бельгия приостановят на 10-й минуте
- Calciomercato: Динамо хочет получить за Миколенко 25 млн евро. Наполи может дать 15 плюс бонусы
- Серхио Рамос покидает Реал
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей