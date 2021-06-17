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Причина – пожелания по зарплате? Серхио Рамос не вернется в родной клуб

Испания
(1 голосов)

Если вы помните, то игрок выступал за другую команду до "Реала"

Причина – пожелания по зарплате? Серхио Рамос не вернется в родной клуб

DAZN

Новина українською

Вчера, 16 июня, пресс-служба мадридского "Реала" сообщила о том, что испанский защитник Серхио Рамос покидает клуб после 16 лет выступлений за "меренг". Сразу же поползли слухи о возвращении игрока в "Севилью".

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Рамос защищал цвета "нервионцев" с 2002-го по 2005-й год. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, андалузский клуб не рассматривает возможность камбэка Серхио. Как отмечает журналист, 35-летний защитник ведет переговоры с другим клубом.

Испанская пресса писала, что Рамос хочет зарабатывать в новой команде 12 миллионов евро в год. Игроком интересуются "ПСЖ" и "Манчестер Сити".

Причина – пожелания по зарплате? Серхио Рамос не вернется в родной клуб - изображение 1

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Севилья Фабрицио Романо
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
17.06.2021 в 10:42
А Пе...с його знає, ШО ТО БУЛО Скоріш за все РЕАЛьна політика не підписувати тих кому за тридцять, а тим більш під 35... В крайньому випадки на рік А всі ті "соплі та воплі" про порядність... То босів РЕАЛьно не турбує! А правда життя такова "Хто платить, той і музику замовляє!"
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
17.06.2021 в 10:42
там Минай предложение сделал...от которого не отказываются. пакует сундуки.
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0
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Red_Cat (Салоники)
17.06.2021 в 09:44
похоже, дело совсем не в зарплате.
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0
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