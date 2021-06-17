Бразилец Марсело станет первым капитаном-иностранцем мадридского Реала за 117 лет

Защитник Серхио Рамос покидает мадридский "Реал" по окончании сезона. По информации Marca, капитаном вместо Рамоса станет защитник Марсело. Заменять бразильца будут форвард Карим Бензема и защитник Рафаэль Варан.

Впервые с 1904-го капитаном "Реала" будет иностранный исполнитель – 117 лет назад отличительный знак носил Федерико Ревуэльто из Гватемалы.

Марсело защищает цвета мадридского "Реала" 15 лет. По информации источника, в свою каденцию подвергнул сомнению данную традицию Жозе Моуриньо – он хотел забрать капитанскую повязку у Касильяса и передать иностранцу.