  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бразилец Марсело станет первым капитаном-иностранцем мадридского Реала за 117 лет
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразилец Марсело станет первым капитаном-иностранцем мадридского Реала за 117 лет

Испания
(1 голосов)

Больше века повязку носили только испанцы

Бразилец Марсело станет первым капитаном-иностранцем мадридского Реала за 117 лет

Marca

Новина українською

Защитник Серхио Рамос покидает мадридский "Реал" по окончании сезона. По информации Marca, капитаном вместо Рамоса станет защитник Марсело. Заменять бразильца будут форвард Карим Бензема и защитник Рафаэль Варан.

Впервые с 1904-го капитаном "Реала" будет иностранный исполнитель – 117 лет назад отличительный знак носил Федерико Ревуэльто из Гватемалы.

Марсело защищает цвета мадридского "Реала" 15 лет. По информации источника, в свою каденцию подвергнул сомнению данную традицию Жозе Моуриньо – он хотел забрать капитанскую повязку у Касильяса и передать иностранцу.

Читайте такжеВ Мадриде и Париже напряглись: Ренн требует астрономическую сумму за своего 18-летнего таланта

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Карим Бензема Рафаэль Варан Марсело Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...