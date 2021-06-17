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Бразилец Марсело станет первым капитаном-иностранцем мадридского Реала за 117 лет
Больше века повязку носили только испанцы
Marca
Защитник Серхио Рамос покидает мадридский "Реал" по окончании сезона. По информации Marca, капитаном вместо Рамоса станет защитник Марсело. Заменять бразильца будут форвард Карим Бензема и защитник Рафаэль Варан.
Впервые с 1904-го капитаном "Реала" будет иностранный исполнитель – 117 лет назад отличительный знак носил Федерико Ревуэльто из Гватемалы.
Марсело защищает цвета мадридского "Реала" 15 лет. По информации источника, в свою каденцию подвергнул сомнению данную традицию Жозе Моуриньо – он хотел забрать капитанскую повязку у Касильяса и передать иностранцу.
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