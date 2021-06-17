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Рамос расплакался во время прощальной речи перед уходом из Реала

Испания
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Футболист не смог сдержать эмоции

Рамос расплакался во время прощальной речи перед уходом из Реала

Новина українською

Испанский защитник Серхио Рамос не смог сдержать эмоции на своей прощальной конференции перед уходом из мадридского "Реала".

Во время выступления футболист расплакался.

"Однажды я вернусь сюда, уверен в этом. Хочу сказать огромное спасибо "Реалу". Он навсегда останется в моем сердце", - сказал Рамос.

35-летний футболист выступал за "Реал" с 2005 года. Вместе с испанским клубом Серхио 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 3 раза - Суперкубок УЕФА, 4 раза побеждал на клубном чемпионате мира.

На внутренней арене 5 раз выигрывал чемпионат Испании, был 2-кратным обладателем кубка Испании, 4-кратным обладателем Суперкубка Испании.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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