Рамос расплакался во время прощальной речи перед уходом из Реала

Испанский защитник Серхио Рамос не смог сдержать эмоции на своей прощальной конференции перед уходом из мадридского "Реала".

Во время выступления футболист расплакался.

Sergio Ramos in tears during his Real Madrid farewell: “I’ll come back here one day, I’m sure. I want to say a huge thanks to Real Madrid, I will always carry you in my heart”. ⚪️???????? #Ramos #RealMadrid pic.twitter.com/ERWZnTmVa6