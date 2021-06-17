Рамос расплакался во время прощальной речи перед уходом из Реала

Испанский защитник Серхио Рамос не смог сдержать эмоции на своей прощальной конференции перед уходом из мадридского "Реала".

Во время выступления футболист расплакался.

"Однажды я вернусь сюда, уверен в этом. Хочу сказать огромное спасибо "Реалу". Он навсегда останется в моем сердце", - сказал Рамос.

Sergio Ramos in tears during his Real Madrid farewell: “I’ll come back here one day, I’m sure. I want to say a huge thanks to Real Madrid, I will always carry you in my heart”. ⚪️???????? #Ramos #RealMadrid pic.twitter.com/ERWZnTmVa6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2021

35-летний футболист выступал за "Реал" с 2005 года. Вместе с испанским клубом Серхио 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 3 раза - Суперкубок УЕФА, 4 раза побеждал на клубном чемпионате мира.

На внутренней арене 5 раз выигрывал чемпионат Испании, был 2-кратным обладателем кубка Испании, 4-кратным обладателем Суперкубка Испании.