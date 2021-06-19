Барселона хочет подписать Депая в ближайшее время

Форвард сборной Нидерландов и "Лиона" Мемфис Депай близок к переходу в "Барселону".

Каталонский клуб рассчитывает официально объявить о трансфере футболиста в эти выходные, если получится вовремя и без осложнений подписать документы с агентами Мемфиса.

В минувшем сезоне нападающий провел 37 матчей в Лиге 1 за "Лион", забил 20 голов и сделал 12 результативных передач. Игрок оценивается в 45 млн евро.