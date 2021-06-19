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Барселона хочет подписать Депая в ближайшее время
Игрок близок к переходу в новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franck Fife
Форвард сборной Нидерландов и "Лиона" Мемфис Депай близок к переходу в "Барселону".
Каталонский клуб рассчитывает официально объявить о трансфере футболиста в эти выходные, если получится вовремя и без осложнений подписать документы с агентами Мемфиса.
В минувшем сезоне нападающий провел 37 матчей в Лиге 1 за "Лион", забил 20 голов и сделал 12 результативных передач. Игрок оценивается в 45 млн евро.
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Источник:FabrizioRomano
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