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Барселона хочет подписать Депая в ближайшее время

Испания
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Игрок близок к переходу в новый клуб

Барселона хочет подписать Депая в ближайшее время

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franck Fife

Новина українською

Форвард сборной Нидерландов и "Лиона" Мемфис Депай близок к переходу в "Барселону".

Каталонский клуб рассчитывает официально объявить о трансфере футболиста в эти выходные, если получится вовремя и без осложнений подписать документы с агентами Мемфиса.

В минувшем сезоне нападающий провел 37 матчей в Лиге 1 за "Лион", забил 20 голов и сделал 12 результативных передач. Игрок оценивается в 45 млн евро.

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В статье: Лион Мемфис Депай Барселона Испания
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Источник:
FabrizioRomano

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