Барселона заинтересована в трансфере Госенса

Латераль "Аталанты" Робин Госенс заинтересовал "Барселоны". Каталонцы уже контактировали с агентом игрока.

Минимальная сумма, за которую "Аталанта" согласна продать футболиста, равна 35 миллионам евро. Недавно "бергамаски" активировали опцию продления контракта с Робином до 2023 года без включения в соглашение отступных.

В прошлом сезоне Серии А Госенс провел 32 игры и забил 11 голов.