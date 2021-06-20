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Барселона заинтересована в трансфере Госенса
Игрок может сменить клуб
Латераль "Аталанты" Робин Госенс заинтересовал "Барселоны". Каталонцы уже контактировали с агентом игрока.
Минимальная сумма, за которую "Аталанта" согласна продать футболиста, равна 35 миллионам евро. Недавно "бергамаски" активировали опцию продления контракта с Робином до 2023 года без включения в соглашение отступных.
В прошлом сезоне Серии А Госенс провел 32 игры и забил 11 голов.
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Источник:Твиттер Флориана Плеттенберга
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