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Барселона заинтересована в трансфере Госенса

Испания
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Игрок может сменить клуб

Барселона заинтересована в трансфере Госенса

Новина українською

Латераль "Аталанты" Робин Госенс заинтересовал "Барселоны". Каталонцы уже контактировали с агентом игрока.

Минимальная сумма, за которую "Аталанта" согласна продать футболиста, равна 35 миллионам евро. Недавно "бергамаски" активировали опцию продления контракта с Робином до 2023 года без включения в соглашение отступных.

В прошлом сезоне Серии А Госенс провел 32 игры и забил 11 голов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Барселона Испания Робин Госенс
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