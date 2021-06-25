Президент Реала: Мы потеряли 8 миллиардов, а Чеферин повышает себе зарплату. Футбол умирает

Флорентино Перес высказался на тему Суперлиги и действий УЕФА. Также он рассказал о реконструкции "Сантьяго Бернабеу".

"Я хочу, чтобы меня знали как президента "Реала", футбол в целом нуждается во мне. В УЕФА должны побеспокоиться о создании более привлекательного соревнования. Футбол умирает, он не привлекает молодежь, аудитория падает, и если ничего не будет сделано, то все станет только хуже. Мы потеряли восемь миллиардов, а Чеферин повышает себе зарплату. Английские клубы заставили выйти из проекта люди в ФИФА. Просто есть чиновники, у которых есть привилегии, и они хотят их сохранить. Они уже хотели выгнать нас из ЛЧ, но суды запретили это делать. Мы и сейчас ждем решения суда в Люксембурге. Повторюсь, проект Суперлиги – не закрыт. Матчи "Ромы" не так привлекают, как поединки "Юнайтед". Мы начнем с тех клубов, у которых больше фанатов".