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Президент Реала: Мы потеряли 8 миллиардов, а Чеферин повышает себе зарплату. Футбол умирает

Испания
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Война продолжается

Президент Реала: Мы потеряли 8 миллиардов, а Чеферин повышает себе зарплату. Футбол умирает

Eurosport

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Флорентино Перес высказался на тему Суперлиги и действий УЕФА. Также он рассказал о реконструкции "Сантьяго Бернабеу".

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"Я хочу, чтобы меня знали как президента "Реала", футбол в целом нуждается во мне. В УЕФА должны побеспокоиться о создании более привлекательного соревнования. Футбол умирает, он не привлекает молодежь, аудитория падает, и если ничего не будет сделано, то все станет только хуже. Мы потеряли восемь миллиардов, а Чеферин повышает себе зарплату. Английские клубы заставили выйти из проекта люди в ФИФА. Просто есть чиновники, у которых есть привилегии, и они хотят их сохранить. Они уже хотели выгнать нас из ЛЧ, но суды запретили это делать. Мы и сейчас ждем решения суда в Люксембурге. Повторюсь, проект Суперлиги – не закрыт. Матчи "Ромы" не так привлекают, как поединки "Юнайтед". Мы начнем с тех клубов, у которых больше фанатов".

"Перестройка "Бернабеу" – это отличный проект. Я не могу дождаться, когда люди увидят новый стадион, он будет готов к концу следующего года. Работа спланирована так, чтобы ее можно было проводить, пока мы играем матчи с болельщиками на трибунах. Посмотрим, придется ли нам просить руководство Ла Лиги сыграть первые два поединка на выезде. Президент "Атлетико" не разговаривал со мной на этот счет, но я уверен, что он был бы рад помочь, если бы нам нужно было сыграть на "Ванда Метрополитано". Однако это не входит в наши планы".

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В статье: УЕФА Флорентино Перес Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу Суперлига Александер Чеферин
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Источник:
Marca

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