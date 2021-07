Месси записал видео для своего 100-летнего фаната - он фиксирует все его голы в блокноте

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси записал видеообращение для своего 100-летнего болельщика Эрнана Мастранджело.

Недавно в сети стала популярная история про аргентинского поклонника Лео, который от руки записывает в блокнот каждый гол форварда.

Внук фаната Джулиан снял про это видео, и спустя время о пожилом поклоннике узнал сам футболист. Месси в свою очередь записал короткое видео с благодарностью для такого необычного фаната.

100-year-old Don Hernán has recorded every single one of Lionel Messi's goals in his notebook.



The story reached Messi and he decided to send him a special message. His reaction is everything ❤️



(via julian.mc98/IG) pic.twitter.com/N2nlzNi6br