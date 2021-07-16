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Месси записал видео для своего 100-летнего фаната - он фиксирует все его голы в блокноте
Трогательный поступок от аргентинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси записал видеообращение для своего 100-летнего болельщика Эрнана Мастранджело.
Недавно в сети стала популярная история про аргентинского поклонника Лео, который от руки записывает в блокнот каждый гол форварда.
Внук фаната Джулиан снял про это видео, и спустя время о пожилом поклоннике узнал сам футболист. Месси в свою очередь записал короткое видео с благодарностью для такого необычного фаната.
"Привет, Эрнан. Твоя история дошла до меня. Мне кажется безумием, что вы записывали мои голы таким способом, и именно поэтому я хотел обнять вас и поблагодарить за то, что вы делаете, за всю вашу дальнейшую работу", - сказал Месси.
100-year-old Don Hernán has recorded every single one of Lionel Messi's goals in his notebook.— ESPN FC (@ESPNFC) July 15, 2021
The story reached Messi and he decided to send him a special message. His reaction is everything ❤️
(via julian.mc98/IG) pic.twitter.com/N2nlzNi6br
Напомним, ранее сообщалось, что Месси подпишет новый контракт с "Барселоной" на 5 лет.
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