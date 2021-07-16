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Месси записал видео для своего 100-летнего фаната - он фиксирует все его голы в блокноте

Испания
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Трогательный поступок от аргентинца

Месси записал видео для своего 100-летнего фаната - он фиксирует все его голы в блокноте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси записал видеообращение для своего 100-летнего болельщика Эрнана Мастранджело.

Недавно в сети стала популярная история про аргентинского поклонника Лео, который от руки записывает в блокнот каждый гол форварда.

Внук фаната Джулиан снял про это видео, и спустя время о пожилом поклоннике узнал сам футболист. Месси в свою очередь записал короткое видео с благодарностью для такого необычного фаната.

"Привет, Эрнан. Твоя история дошла до меня. Мне кажется безумием, что вы записывали мои голы таким способом, и именно поэтому я хотел обнять вас и поблагодарить за то, что вы делаете, за всю вашу дальнейшую работу", - сказал Месси.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси подпишет новый контракт с "Барселоной" на 5 лет.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
ESPN

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