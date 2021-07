Гольф дороже футбольной славы. Сегодня Гарет Бэйл празднует день рождения

32 года, 4 трофея Лиги Чемпионов, 2 Ла Лиги и Кубок Испании, лучший игрок сезона в АПЛ - все это, регалии Гарета Бэйла, которого последние 3 года сравнивают с землей фанаты "Реала".

Можно было бы привести перечень самых громких скандалов с участием Гарета, но это несправедливо, когда идет речь об игроке, который выиграл для своего клуба две Лиги Чемпионов. Лучше разобраться почему Гарет Бэйл самый критикуемый игрок десятилетия в "Реале".

Все началось, как это ни удивительно, с травм: даже в первый сезон, когда Гарет Бэйл мощно ворвался в Ла Лигу он получил 6 повреждений различной сложности. После этого их количество только росло. Пытаясь быстрее выйти на поле Гарет регулярно форсировал процесс восстановления, что приводило к рецидиву.

Однако, несмотря на частые травмы и критику болельщиков (от этого в "Реале" не был защищен ни Криштиану, ни Икер Касильяс), Гарет, выходя, решал задачи. Он забил победный мяч на 110 минуте Лиссабонского финала против "Атлетико", а также самостоятельно добыл победу для "Реала" против "Ливерпуля" в Киеве.

Проблемы начались в следующем сезоне, когда на "Реал" ожидала масштабная перестройка: провал системы Лопетеги, и более обнадеживающий, но не менее бесперспективный промежуток Солари. Испанец ставил команде тотальный футбол, при котором индивидуальные качества Гарета не могли раскрыться в полной мере, а аргентинец элементарно делал ставку на защиту, и игроков, которые более качественно отрабатывали назад - Бэйл проиграл конкуренцию Васкезу.

???????????? A three-time #ClubWC winner is celebrating his birthday today



???? Have a great one, @GarethBale11! pic.twitter.com/JR4aIEZHo8