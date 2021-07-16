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Гольф дороже футбольной славы. Сегодня Гарет Бэйл празднует день рождения

Испания
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Один из самых скандальных игроков современности празднует день рождения

Гольф дороже футбольной славы. Сегодня Гарет Бэйл празднует день рождения

Фото: twitter.com/classicshirts / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

32 года, 4 трофея Лиги Чемпионов, 2 Ла Лиги и Кубок Испании, лучший игрок сезона в АПЛ - все это, регалии Гарета Бэйла, которого последние 3 года сравнивают с землей фанаты "Реала".

Можно было бы привести перечень самых громких скандалов с участием Гарета, но это несправедливо, когда идет речь об игроке, который выиграл для своего клуба две Лиги Чемпионов. Лучше разобраться почему Гарет Бэйл самый критикуемый игрок десятилетия в "Реале".

Все началось, как это ни удивительно, с травм: даже в первый сезон, когда Гарет Бэйл мощно ворвался в Ла Лигу он получил 6 повреждений различной сложности. После этого их количество только росло. Пытаясь быстрее выйти на поле Гарет регулярно форсировал процесс восстановления, что приводило к рецидиву.

Однако, несмотря на частые травмы и критику болельщиков (от этого в "Реале" не был защищен ни Криштиану, ни Икер Касильяс), Гарет, выходя, решал задачи. Он забил победный мяч на 110 минуте Лиссабонского финала против "Атлетико", а также самостоятельно добыл победу для "Реала" против "Ливерпуля" в Киеве.

Проблемы начались в следующем сезоне, когда на "Реал" ожидала масштабная перестройка: провал системы Лопетеги, и более обнадеживающий, но не менее бесперспективный промежуток Солари. Испанец ставил команде тотальный футбол, при котором индивидуальные качества Гарета не могли раскрыться в полной мере, а аргентинец элементарно делал ставку на защиту, и игроков, которые более качественно отрабатывали назад - Бэйл проиграл конкуренцию Васкезу.

Именно в это время года начались громкие разговоры о целесообразности содержания игрока запаса на таком контракте в "Королевском клубе". Агенту Бейла и Гарету это не понравилось, и в СМИ начали забрасывать слухи о заинтересованности Бэйлом в других клубах. Болельщики были в отчаянии.

Когда Зидан вернулся в клуб, с Гаретом сразу завязался конфликт и прошлую игру от валлийца мы могли увидеть только в составе сборной.

Нельзя говорить, что Гарет собственноручно испортил свою карьеру не только из приведенных аргументов, но и потому, что он буквально все выиграл. Статистика говорит о том, что Гарет один из лучших игроков "Реала" в истории, а его голы в решающих матчах принесли "Реалу" не один трофей.

Есть надежда, что карьера Гарета реанимируется после яркого перформанса на Евро.

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В статье: Гарет Бэйл Уэльс Реал (Мадрид)
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