Защитник Барселоны может сменить клубную прописку

По информации Sport.es, защитник Серджиньо Дест может покинуть "Барселону". Испанский клуб готов выслушать предложения других клубов и продать 20-летнего футболиста.

Сообщается, что в число заинтересованных команд могут войти "Бавария" и "Интер". Итальянский клуб может взять игрока в аренду с правом выкупа. "Барселона" намерена провести лишь полноценный трансфер.

В минувшем сезоне на счету американца 2 гола в 30 матчах Ла Лиги.