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Защитник Барселоны может сменить клубную прописку

Испания
(1 голосов)

Интер и Бавария интересуются игроком

Защитник Барселоны может сменить клубную прописку

Новина українською

По информации Sport.es, защитник Серджиньо Дест может покинуть "Барселону". Испанский клуб готов выслушать предложения других клубов и продать 20-летнего футболиста.

Сообщается, что в число заинтересованных команд могут войти "Бавария" и "Интер". Итальянский клуб может взять игрока в аренду с правом выкупа. "Барселона" намерена провести лишь полноценный трансфер.

В минувшем сезоне на счету американца 2 гола в 30 матчах Ла Лиги.

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В статье: Барселона Серджино Дест
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
19.07.2021 в 17:03
Sport.es действительно писал об этом, но это не так и Дест из отпуска раньше вернулся, чтобы получше подготовиться к новому сезону.
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Spokoyno (Київ)
19.07.2021 в 17:15
Міжсезоння треба журналюгам щось впарювати
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