Испания
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Защитник Барселоны может сменить клубную прописку
Интер и Бавария интересуются игроком
По информации Sport.es, защитник Серджиньо Дест может покинуть "Барселону". Испанский клуб готов выслушать предложения других клубов и продать 20-летнего футболиста.
Сообщается, что в число заинтересованных команд могут войти "Бавария" и "Интер". Итальянский клуб может взять игрока в аренду с правом выкупа. "Барселона" намерена провести лишь полноценный трансфер.
В минувшем сезоне на счету американца 2 гола в 30 матчах Ла Лиги.
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