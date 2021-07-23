Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У чемпиона Испании есть план "Б", если не удастся вернуть Гризманна
Или его не примут болельщики
Мадридский "Атлетико", действующий чемпион Испании сезона 2020/21, может сделать предложение по форварду "Валенсии" Макси Гомеса, сообщает АS.
"Рохибланкос" накануне сделали игрока "Барселоны" француза Антуана Гризманн (выступал в Мадриде в 2014-2019 годах) своим главным приоритетом, но рассматривают другие варианты и считают 24-летнего уругвайца удачным выбором.
В сезоне 2020/21 24-летний центрфорвард Макси Гомес сыграл 31 матч, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Медального антирекорда не будет. Прогноз UA-Футбол на выступление Украины в Токио. Часть III. Они готовы удивить
- Суперкубок Украины как европейский уникум. Такого нет ни в одной другой стране континента
- Черноморец прекратил сотрудничество с опытным голкипером - СМИ
- Барселона сравнялась с Миланом и Тоттенхэмом по зарплатной ведомости
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...