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У чемпиона Испании есть план "Б", если не удастся вернуть Гризманна

Испания
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Или его не примут болельщики

У чемпиона Испании есть план "Б", если не удастся вернуть Гризманна

Новина українською

Мадридский "Атлетико", действующий чемпион Испании сезона 2020/21, может сделать предложение по форварду "Валенсии" Макси Гомеса, сообщает АS.

"Рохибланкос" накануне сделали игрока "Барселоны" француза Антуана Гризманн (выступал в Мадриде в 2014-2019 годах) своим главным приоритетом, но рассматривают другие варианты и считают 24-летнего уругвайца удачным выбором.

В сезоне 2020/21 24-летний центрфорвард Макси Гомес сыграл 31 матч, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Валенсия Макси Гомес
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