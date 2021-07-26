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Варан согласовал контракт с Манчестер Юнайтед

Испания
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Защитник будет получать около 12 миллионов евро в год

Варан согласовал контракт с Манчестер Юнайтед

Фото: The Peoples Person / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Реала" Рафаэль Варан согласовал условия контракта с "Манчестер Юнайтед", пишет журналист Николо Скира в "твиттере".

По контракту с "МЮ" Варан будет получать € 12 млн в год. Соглашение подпишут до 2026 года. "Манчестер Юнайтед" уверен в скорейшем завершении сделки.

В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола.

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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