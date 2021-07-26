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Варан согласовал контракт с Манчестер Юнайтед
Защитник будет получать около 12 миллионов евро в год
Фото: The Peoples Person / Автор: неизвестен
Защитник "Реала" Рафаэль Варан согласовал условия контракта с "Манчестер Юнайтед", пишет журналист Николо Скира в "твиттере".
По контракту с "МЮ" Варан будет получать € 12 млн в год. Соглашение подпишут до 2026 года. "Манчестер Юнайтед" уверен в скорейшем завершении сделки.
В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола.
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