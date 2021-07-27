Роналдиньо: Месси закончит карьеру и оставит свой номер – никто больше не будет играть с десяткой на спине

Будущее Лионеля Месси остается подвешенным в воздухе, контракт аргентинского исполнителя с "Барселоной" до сих пор не подписан. Многие высказываются на данную тему, прокомментировал ситуацию и экс-партнер нападающего Роналдиньо. Цитирует бразильца TuttoMercato.

"Месси должен остаться. Когда он выйдет на пенсию, что, я надеюсь, случится нескоро, то оставит свой номер – никто больше не будет играть с десяткой на спине".

Роналдиньо выступал за "сине-гранатовых" с 2003-го по 2008-й. В начале его карьеры за каталонцев Месси только был переведен в первую команду "Барселоны" (2004 год).