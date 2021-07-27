  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Роналдиньо: Месси закончит карьеру и оставит свой номер – никто больше не будет играть с десяткой на спине
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналдиньо: Месси закончит карьеру и оставит свой номер – никто больше не будет играть с десяткой на спине

Испания
(6 голосов)

Бразилец отчаянно хочет, чтобы аргентинец остался в Каталонии

Роналдиньо: Месси закончит карьеру и оставит свой номер – никто больше не будет играть с десяткой на спине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Лионеля Месси остается подвешенным в воздухе, контракт аргентинского исполнителя с "Барселоной" до сих пор не подписан. Многие высказываются на данную тему, прокомментировал ситуацию и экс-партнер нападающего Роналдиньо. Цитирует бразильца TuttoMercato.

"Месси должен остаться. Когда он выйдет на пенсию, что, я надеюсь, случится нескоро, то оставит свой номер – никто больше не будет играть с десяткой на спине".

Роналдиньо выступал за "сине-гранатовых" с 2003-го по 2008-й. В начале его карьеры за каталонцев Месси только был переведен в первую команду "Барселоны" (2004 год).

Читайте такжеЭкс-форвард Барселоны: Месси играл со мной, а не я с ним – это другое

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Роналдиньо Барселона
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2021 в 12:05
Одна каталонська десятка - розхвалює іншу каталонську десятку ... дивись, чай щось й перепаде ... нічого не маю проти Роналдіньо (один з тих числа кулес, які як футболісти мені імпонували) Але тут зубастик АБСОЛЮТно НЕправий!!! так витончено підлизати дупу егоїстичного ненажерливого допінгованого карлика GoldenDILDO ще мабуть ніхто досі не робив...
Ответить
+3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
27.07.2021 в 11:54
Цікава пропозиція Утім і сам Рональдиньо був на цій позиції супер-пупер Так що вболівальники Барси повинні поміркувати наскільки це буде краще для імеджу клубу.
Ответить
0
-5
янковский ян (Запорожье)
27.07.2021 в 11:48
Ничего не имею против Месси но идея закрепления номеров считаю бредовой. А что до него не было крутых игроков и после него что ли не будет ?
Ответить
+2
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2021 в 11:56
Ответить
+3
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
27.07.2021 в 11:41
Якщо ла ліга дозволить то чому б і ні.чувак там провів там майже усю кар'єру. Наприклад Роберто Баджо відіграв за Брешиа декішька сезонів ,не виграв ні одного титула,а номер закріплений за ним до сьогодні.
Ответить
+1
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
27.07.2021 в 12:03
ТО Є ТАК Мессі стільки клубних рекордів поставив, що невідомо чи знайдеться "наступник", якій перевершить хоч половину з них!
Ответить
0
-5
avatar
Serega1111 (Киев)
27.07.2021 в 11:31
Чего уж там, вообще эту цифру исключат из обихода
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
27.07.2021 в 11:14
Ахахха шмонька закончит карьеру, а пущеглупые каталонцы еще десятилетиями будут выплачивать долги по кредитам, которые они набрали чтобы отслюнявить шмоньке и его семейке
Ответить
+4
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2021 в 11:56
)))
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...