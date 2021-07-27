Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналдиньо: Месси закончит карьеру и оставит свой номер – никто больше не будет играть с десяткой на спине
Бразилец отчаянно хочет, чтобы аргентинец остался в Каталонии
Getty Images / Global Images Ukraine
Будущее Лионеля Месси остается подвешенным в воздухе, контракт аргентинского исполнителя с "Барселоной" до сих пор не подписан. Многие высказываются на данную тему, прокомментировал ситуацию и экс-партнер нападающего Роналдиньо. Цитирует бразильца TuttoMercato.
"Месси должен остаться. Когда он выйдет на пенсию, что, я надеюсь, случится нескоро, то оставит свой номер – никто больше не будет играть с десяткой на спине".
Роналдиньо выступал за "сине-гранатовых" с 2003-го по 2008-й. В начале его карьеры за каталонцев Месси только был переведен в первую команду "Барселоны" (2004 год).
Популярное сейчас
- Красников - о президенте Альянса: Он не вспомнил, сколько зерна собирают с гектара и про количество надоя молока
- Селин, Степаненко и тренер-дебютант. Символическая сборная 1-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Костевич и Омельчук – бронзовые призеры Олимпиады в Токио
- "Роман - фашист" - Фанаты Алькоркона выступили против подписания Зозули
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО