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Реал заплатит Мбаппе 40 млн, если тот не продлит контракт с ПСЖ
Мадридцам очень нужен француз
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал" не прекращает попыток договориться с форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе о переезде в Мадрид.
Боссы парижан понимают, что шансы подписать новый контракт с нападающим минимальны. К тому же "сливочные" пытаются повлиять на решение Мбаппе. "Реал" выплатит Килиану бонус в размере 40 миллионов евро, если он не продлит контракт с "ПСЖ" и переедет в Испанию на правах свободного агента летом следующего года.
В прошлом сезоне 22-летний Мбаппе провел 31 матч в Лиге 1, забил 27 голов и сделал 7 голевых передач.
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