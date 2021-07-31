Реал заплатит Мбаппе 40 млн, если тот не продлит контракт с ПСЖ

"Реал" не прекращает попыток договориться с форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе о переезде в Мадрид.

Боссы парижан понимают, что шансы подписать новый контракт с нападающим минимальны. К тому же "сливочные" пытаются повлиять на решение Мбаппе. "Реал" выплатит Килиану бонус в размере 40 миллионов евро, если он не продлит контракт с "ПСЖ" и переедет в Испанию на правах свободного агента летом следующего года.

В прошлом сезоне 22-летний Мбаппе провел 31 матч в Лиге 1, забил 27 голов и сделал 7 голевых передач.