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Реал заплатит Мбаппе 40 млн, если тот не продлит контракт с ПСЖ

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Мадридцам очень нужен француз

Реал заплатит Мбаппе 40 млн, если тот не продлит контракт с ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" не прекращает попыток договориться с форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе о переезде в Мадрид.

Боссы парижан понимают, что шансы подписать новый контракт с нападающим минимальны. К тому же "сливочные" пытаются повлиять на решение Мбаппе. "Реал" выплатит Килиану бонус в размере 40 миллионов евро, если он не продлит контракт с "ПСЖ" и переедет в Испанию на правах свободного агента летом следующего года.

В прошлом сезоне 22-летний Мбаппе провел 31 матч в Лиге 1, забил 27 голов и сделал 7 голевых передач.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
31.07.2021 в 13:53
Пусть еще всей командой на колени перед ним встанут...
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Будєм разбіратся (Київ)
31.07.2021 в 13:47
Кожен з нас готовий не підписувати контракт з ПСЖ якщо Реал заплатить нам по 40 млн. Прошу передати Пересу.
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Виталий1981 (Україна)
31.07.2021 в 13:09
... після чого Перес вчергове розповість, що не вистачає грошей.
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