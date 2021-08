“Это дело нескольких часов” – Месси подпишет новый пятилетний контракт

Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что Лионель никуда не уйдет из Барселоны и подпишет новый контракт. Официальное объявление делы нескольких часов.

Сообщается, что контракт будет рассчитан до 2026 года.

Романо косвенно опроверг сегодняшние слухи об уходе Месси из “Барселоны”. Официальное объявление о продлении контракта на подходе.

“Барселона” в течении месяца вела переговоры с Месси о новом контракте, но трудности были вызваны финансовыми ограничениями и затянувшимся процессом реструктурирования контрактов футболистов, чьи зарплаты считаются высокими.

Напомним, что по новому контракту Месси, якобы, будет получать в два раза меньше. Это вынужденные меры, на которые клуб идёт, чтобы улучшить плачевное финансовое положение.

Leo Messi’s staying at Barcelona and signing a new contract, it’s never been in doubt. Official announcement loading... finally expected soon. Could be matter of hours [...but not today]. ???????????????? #FCB #Messi



New deal between Messi and Barça will be signed until June 2026.