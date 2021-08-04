Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
“Это дело нескольких часов” – Месси подпишет новый пятилетний контракт
Похоже, что контрактная эпопея закончена
Фото: eurosport.com / Автор: неизвестен
Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что Лионель никуда не уйдет из Барселоны и подпишет новый контракт. Официальное объявление делы нескольких часов.
Сообщается, что контракт будет рассчитан до 2026 года.
Романо косвенно опроверг сегодняшние слухи об уходе Месси из “Барселоны”. Официальное объявление о продлении контракта на подходе.
“Барселона” в течении месяца вела переговоры с Месси о новом контракте, но трудности были вызваны финансовыми ограничениями и затянувшимся процессом реструктурирования контрактов футболистов, чьи зарплаты считаются высокими.
Напомним, что по новому контракту Месси, якобы, будет получать в два раза меньше. Это вынужденные меры, на которые клуб идёт, чтобы улучшить плачевное финансовое положение.
Leo Messi’s staying at Barcelona and signing a new contract, it’s never been in doubt. Official announcement loading... finally expected soon. Could be matter of hours [...but not today]. ???????????????? #FCB #Messi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2021
New deal between Messi and Barça will be signed until June 2026.
Популярное сейчас
- Федина и Савчук принесли Украине историческую медаль на Олимпиаде в Токио
- Официально: Рух уволил главного тренера
- "Фарм-клуб непримиримых соперников". Болельщики Черноморца обратились к мэру Одессы
- Тропами Зозули: путеводитель по Ла Лиге для украинского националиста
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО