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“Это дело нескольких часов” – Месси подпишет новый пятилетний контракт

Испания
(4 голосов)

Похоже, что контрактная эпопея закончена

“Это дело нескольких часов” – Месси подпишет новый пятилетний контракт

Фото: eurosport.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что Лионель никуда не уйдет из Барселоны и подпишет новый контракт. Официальное объявление делы нескольких часов.

Сообщается, что контракт будет рассчитан до 2026 года.

Романо косвенно опроверг сегодняшние слухи об уходе Месси из “Барселоны”. Официальное объявление о продлении контракта на подходе.

“Барселона” в течении месяца вела переговоры с Месси о новом контракте, но трудности были вызваны финансовыми ограничениями и затянувшимся процессом реструктурирования контрактов футболистов, чьи зарплаты считаются высокими.

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Напомним, что по новому контракту Месси, якобы, будет получать в два раза меньше. Это вынужденные меры, на которые клуб идёт, чтобы улучшить плачевное финансовое положение.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 00:08
нарешті "Схоже, що контрактна епопея закінчена" ... вже чутно цокання копит шепетівського шизоооленя - така новина, не помічена мессооозбоченою шизофренією дуріана не може зостатися... "іспанське" мундо Шепетівки - на зв'язку з РУКОЮ ПЕРЕСА
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