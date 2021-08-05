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Синяя с оранжевыми вставками и элементами граффити. Реал презентовал гостевую форму
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Мадридский "Реал" представил гостевую форму на следующий сезон. Основной цвет экипировки – синий, а на воротнике можно заметить оранжевую вставку. В этом же оттенке выполнены фирменные полосы технического спонсора "меренг", немецкого производителя спортивной одежды adidas.
Отмечается, что дизайн формы был вдохновлен городской культурой столицы Испании, поэтому на комплекте размещены элементы граффити.
Real Madrid release new 2021/22 away kit ???????? pic.twitter.com/2u0L5p6XSu— VBET News (@VBETnews) August 5, 2021
Команда Карло Анчелотти впервые сыграет в новых джерси в спарринге против итальянского "Милана", матч состоится уже в это воскресенье, 8 августа.
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