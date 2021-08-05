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Синяя с оранжевыми вставками и элементами граффити. Реал презентовал гостевую форму

Испания
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Синяя с оранжевыми вставками и элементами граффити. Реал презентовал гостевую форму

Real

Новина українською

Мадридский "Реал" представил гостевую форму на следующий сезон. Основной цвет экипировки – синий, а на воротнике можно заметить оранжевую вставку. В этом же оттенке выполнены фирменные полосы технического спонсора "меренг", немецкого производителя спортивной одежды adidas.

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Отмечается, что дизайн формы был вдохновлен городской культурой столицы Испании, поэтому на комплекте размещены элементы граффити.

Команда Карло Анчелотти впервые сыграет в новых джерси в спарринге против итальянского "Милана", матч состоится уже в это воскресенье, 8 августа.

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В статье: Реал (Мадрид) футбольная форма
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Источник:
Real Madrid

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