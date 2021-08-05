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Они стоят миллионы долларов. У Лионеля Месси появятся свои цифровые арты NFT

Испания
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(4 голосов)

Что это такое?

Они стоят миллионы долларов. У Лионеля Месси появятся свои цифровые арты NFT

ISL

Новина українською

Платформа Ethernity Chain объявила, что у аргентинского футболиста Лионеля Месси появится собственная коллекция цифровых артов (NFT). Она получит название Messiverse, в ней будет 4 арта, сейчас презентовано 3 из них. Последнюю работу мы увидим 20 августа – в день открытия коллекции.

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Non Fungible Token расшифровывается как невзаимозаменяемый токен. Это часть блокчейна или цепочки блоков. NFT-токены активно используются для подтверждения владения виртуальным контентом (фото и видео). Например, NFT-токен для фото подтверждает, что это изображение существует в единственном экземпляре. На NFT-аукционе изображения могут быть проданы за крупную сумму.

Допустим, на арте Man From the Future можно увидеть футуристичное изображение Месси (роботизированная внешность и подсвеченный номер).

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В статье: Лионель Месси nft
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Комментарии (2)
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
05.08.2021 в 13:48
Вони стоять мільйони доларів ???? І як то зрозуміти??? Мало того, що викидаєте тут всяку х**ню, ще й попробуй зрозумій, хто стоїть і де стоїть...
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
05.08.2021 в 13:59
olexadovbusch (Івано-Франківськ) Вони стоять мільйони доларів ???? - то мова про роботизовані копії допінгованого ЛеоМессіGoldenDILDO з лояльністю 555+++ млн євро "Припустимо, на арті Man From the Future можна побачити футуристичне зображення Мессі (роботизована зовнішність і підсвічений номер)." ...Мало того, що викидаєте тут всяку х**ню...
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+2
0


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