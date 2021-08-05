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Они стоят миллионы долларов. У Лионеля Месси появятся свои цифровые арты NFT
Что это такое?
ISL
Платформа Ethernity Chain объявила, что у аргентинского футболиста Лионеля Месси появится собственная коллекция цифровых артов (NFT). Она получит название Messiverse, в ней будет 4 арта, сейчас презентовано 3 из них. Последнюю работу мы увидим 20 августа – в день открытия коллекции.
Non Fungible Token расшифровывается как невзаимозаменяемый токен. Это часть блокчейна или цепочки блоков. NFT-токены активно используются для подтверждения владения виртуальным контентом (фото и видео). Например, NFT-токен для фото подтверждает, что это изображение существует в единственном экземпляре. На NFT-аукционе изображения могут быть проданы за крупную сумму.
Допустим, на арте Man From the Future можно увидеть футуристичное изображение Месси (роботизированная внешность и подсвеченный номер).
EXCLUSIVE for @boardroom: #Messi releases his 1st official NFT collection designed by @Bosslogic on the @EthernityChain platform https://t.co/dVM1ZbvWlb #FCBarcelona #Argentina #FCB pic.twitter.com/fbChXKom0I— Shlomo Sprung (@SprungOnSports) August 4, 2021
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