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Кроос: Меня не удивит, если Мбаппе перейдет в Реал

Испания
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Тони назвал француза самым востребованным игроком на трансферном рынке

Кроос: Меня не удивит, если Мбаппе перейдет в Реал

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в стан "сливочных".

"Он самый интересный игрок на рынке и стоит недешево.

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Я предпочитаю говорить об уже закрытых сделках, но поскольку "Реал" всегда хочет лучших, меня это не удивит", – рассказал немец.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
08.08.2021 в 18:23
Это почти состоявшийся факт и это уже никого не удивит.
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