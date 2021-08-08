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Кроос: Меня не удивит, если Мбаппе перейдет в Реал
Тони назвал француза самым востребованным игроком на трансферном рынке
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в стан "сливочных".
"Он самый интересный игрок на рынке и стоит недешево.
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Я предпочитаю говорить об уже закрытых сделках, но поскольку "Реал" всегда хочет лучших, меня это не удивит", – рассказал немец.
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Источник:As
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
08.08.2021 в 18:23
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