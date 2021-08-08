Кроос: Меня не удивит, если Мбаппе перейдет в Реал

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в стан "сливочных".

"Он самый интересный игрок на рынке и стоит недешево.

Я предпочитаю говорить об уже закрытых сделках, но поскольку "Реал" всегда хочет лучших, меня это не удивит", – рассказал немец.