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Главный конкурент Лунина. Тибо Куртуа продлил контракт с Реалом

Испания
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Бельгиец будет защищать цвета "сливочных" до лета 2026 года

Главный конкурент Лунина. Тибо Куртуа продлил контракт с Реалом

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа продлил контракт с мадридским клубом. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

Новое соглашение 29-летнего бельгийца рассчитано до лета 2026 года.

Куртуа выступает за "Реал" с августа 2018 года. Всего на счету голкипера 130 матчей, в которых он пропустил 125 мячей и 52 раза сыграл на ноль.

Тибо является главным конкурентом украинского вратаря Андрея Лунина, который в минувшем сезоне сыграл только в Кубке Испании. Также стоит добавить, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти верит в украинца и готов в новом сезоне увеличить его игровое время.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
realmadrid.com

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