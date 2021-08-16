Главный конкурент Лунина. Тибо Куртуа продлил контракт с Реалом

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа продлил контракт с мадридским клубом. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

Новое соглашение 29-летнего бельгийца рассчитано до лета 2026 года.

Куртуа выступает за "Реал" с августа 2018 года. Всего на счету голкипера 130 матчей, в которых он пропустил 125 мячей и 52 раза сыграл на ноль.

Тибо является главным конкурентом украинского вратаря Андрея Лунина, который в минувшем сезоне сыграл только в Кубке Испании. Также стоит добавить, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти верит в украинца и готов в новом сезоне увеличить его игровое время.