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Агуэро не рискнет. В сезоне-2021/22 Барселона не отдаст никому 10-й номер
Уж слишком тяжелая цифра
Getty Images / Global Images Ukraine
В "Барселоне" не намерены отдавать ни одному из футболистов первой команды в текущем сезоне 10-й номер, под которым 13 лет выступал аргентинский нападающий Лионель Месси. Форвард перешел в "Пари Сен-Жермен", после чего эта цифра на спину стала вакантной.
Изначально "Барселона" и вовсе хотела вывести десятку из обращения, однако регламент Ла Лиги запрещает это. По информации Sport.es, если в этом сезоне клуб все же обяжут отдать кому-то 10-й номер, то каталонцы передадут его одному из воспитанников Ла Масии.
В то же время испанская пресса сообщает, что Серхио Агуэро лично отказался выступать под номером, который ранее принадлежал Месси. Он будет выступать под цифрой 19.
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