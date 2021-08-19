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Агуэро не рискнет. В сезоне-2021/22 Барселона не отдаст никому 10-й номер

Испания
(1 голосов)

Уж слишком тяжелая цифра

Агуэро не рискнет. В сезоне-2021/22 Барселона не отдаст никому 10-й номер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В "Барселоне" не намерены отдавать ни одному из футболистов первой команды в текущем сезоне 10-й номер, под которым 13 лет выступал аргентинский нападающий Лионель Месси. Форвард перешел в "Пари Сен-Жермен", после чего эта цифра на спину стала вакантной.

Изначально "Барселона" и вовсе хотела вывести десятку из обращения, однако регламент Ла Лиги запрещает это. По информации Sport.es, если в этом сезоне клуб все же обяжут отдать кому-то 10-й номер, то каталонцы передадут его одному из воспитанников Ла Масии.

В то же время испанская пресса сообщает, что Серхио Агуэро лично отказался выступать под номером, который ранее принадлежал Месси. Он будет выступать под цифрой 19.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
19.08.2021 в 11:12
Читают таки Барселиниуса в Барселоне.
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