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Предложили 10-й номер. Барселона готова оставить Коутиньо в команде
Филиппе, не уходи
Getty Images / Global Images Ukraine
Уход Лионеля Месси в "ПСЖ" и изменение в структуре зарплат ветеранов первой команды каталонцев привели к тому, что руководство теперь готово сохранить бразильского хавбека Филиппе Коутиньо в составе "Барселоны".
Полузащитнику дадут последний шанс, об этом сообщают в Mundo Deportivo. Рональд Куман считает, что с переездом Месси бразилец мог бы взять на себя более весомую роль на поле, голландец хочет предоставить ему больше свободы в игровом рисунке.
Немаловажно, что потенциальный уход Коутиньо может сыграть с "Барсой" злую шутку на фоне протеста от Илайша Мориба и необходимости предоставить отдых юному Педри. Сообщается, что в клубе готовы отдать Филиппе 10-й номер – с этой цифрой на спине за каталонцев 13 лет играл Лионель Месси. Тем не менее, пока хавбек сомневается, так как не хочет взваливать на себя дополнительное давление.
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