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Предложили 10-й номер. Барселона готова оставить Коутиньо в команде

Испания
(1 голосов)

Филиппе, не уходи

Предложили 10-й номер. Барселона готова оставить Коутиньо в команде

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Уход Лионеля Месси в "ПСЖ" и изменение в структуре зарплат ветеранов первой команды каталонцев привели к тому, что руководство теперь готово сохранить бразильского хавбека Филиппе Коутиньо в составе "Барселоны".

Полузащитнику дадут последний шанс, об этом сообщают в Mundo Deportivo. Рональд Куман считает, что с переездом Месси бразилец мог бы взять на себя более весомую роль на поле, голландец хочет предоставить ему больше свободы в игровом рисунке.

Немаловажно, что потенциальный уход Коутиньо может сыграть с "Барсой" злую шутку на фоне протеста от Илайша Мориба и необходимости предоставить отдых юному Педри. Сообщается, что в клубе готовы отдать Филиппе 10-й номер – с этой цифрой на спине за каталонцев 13 лет играл Лионель Месси. Тем не менее, пока хавбек сомневается, так как не хочет взваливать на себя дополнительное давление.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона Филиппе Коутиньо
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Комментарии (3)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
18.08.2021 в 12:07
Номер? Та то таке. Зарплату не забудьте урезать.
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royalstas (Вінниця)
18.08.2021 в 11:41
Це єдинний гравець який може гідно замінити Мессі. Вся біда Барси була в тому що вони купили його коли ще був Мессі а вони по факту однопланові гравці і грають на одній позиції здебільшого. Звісно це не рівноцінна заміна Ліонелю але він достойно може його замінити.
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Барселиниус (землянин)
18.08.2021 в 11:19
Хоть бы уже год не трогали этот номер. Ничего святого у них нет.
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