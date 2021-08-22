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Переход Мбаппе и Холанда в Реал этим летом маловероятен
Игроки останутся в своих клубах
Getty Images / Global Images Ukraine
Трансфер в "Реал" форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе и нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда крайне маловероятен этим летом.
В Мадриде уверены, что подписание Мбаппе этим летом почти невозможно. Они не будут рассматривать и Холанда – из-за комиссии, которую хочет за переход Мино Райола.
"Реал" считает, что Мбаппе перейдет только в том случае, если он надоест эмиру Катара, а предложения или гнев француза не повлияют.
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Источник:Tiempo de Juego
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