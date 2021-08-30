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Куман: Барселона знает как страдать и побеждать

Испания
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Тренер "сине-гранатовых" видит позитив в выстраданой победе над "Хетафе"

Куман: Барселона знает как страдать и побеждать

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман дал пресс-конференцию, после трудной победы над "Хетафе"(2:1). "Страдать в футболе – это нормально", – сказал менеджер прессе.

"Не всегда играешь на своем уровне. Это была игра с более низким темпом, чем против "Реал Сосьедада", но это также зависит и от соперников, и "Хетафе" хорошо давил.

В играх, подобных сегодняшней, в прошлом сезоне мы теряли очки, а сегодня выиграли. Это очень важно. Я очень доволен этими тремя очками. Это была сложная игра, и мы знаем, как терпеть.

Наша игра с мячом не была такой хорошей. Психологически это было очень важно. Мы должны страдать и играть, чтобы выигрывать игры", – подытожил Куман.

Напомним, что "Барселона" 29 августа победила дома "Хетафе" 2:1. Победный гол забил Мемфис Депай на 30 минуте матча.

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В статье: Рональд Куман Барселона "Хетафе" Мемфис Депай
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Источник:
marca.com

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