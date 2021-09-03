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Барселона согласовала контракт с полузащитником Лейпцига

Испания
(1 голосов)

Каталонский клуб ищет замену Пьяничу

Барселона согласовала контракт с полузащитником Лейпцига

Bundesliga

Новина українською

"Барселона" и полузащитник "РБ Лейпциг" и сборной Испании Даниэль Ольмо достигли договоренности о контракте, сообщает Mundo Deportivo. Испанский клуб не успел оформить сделку в летнее трансферное окно, но сохраняет интерес к игроку. Сам воспитанник каталонцев также заинтересован в переходе.

23-летний игрок согласился на 5-летний контракт со снижением зарплаты, получаемой им в "Лейпциге". В договоре были прописаны бонусы за индивидуальные и командные достижения.

В минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах чемпионата Германии, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

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В статье: Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо
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Комментарии (7)
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Ардалион (Конго)
03.09.2021 в 19:17
І шо це він, вже в слідуючє вікно влізе, я так розумію, чи як? Якшо так, якшо йому подобається Барса, то нехай лізе. Ласкаво просимо! А от якби в нього ще шкіра була темною, то було б зовсім файно. Хоча я й до білої шкіри теж добре відношуся на відміну від білих людей до темної.
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mzamyatin (tjyjrjtr)
03.09.2021 в 19:06
Любишь СЕKС?!Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ------- bit.do/vsisky
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
03.09.2021 в 18:00
Не нада було Пьяницю,вибачаюсь Пьянича,відпускать а тепер іскать йому заміну.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.09.2021 в 19:16
Пьянич отстой. Его и брать не надо было.
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Ардалион (Конго)
03.09.2021 в 19:31
Та там мутня була з П'яничем
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
03.09.2021 в 17:36
Что скажут эксперды?
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Ардалион (Конго)
03.09.2021 в 19:27
He played well at the Euro.. тьфу ты.. На Евро он хорошо играл.
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