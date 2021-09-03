Барселона согласовала контракт с полузащитником Лейпцига

"Барселона" и полузащитник "РБ Лейпциг" и сборной Испании Даниэль Ольмо достигли договоренности о контракте, сообщает Mundo Deportivo. Испанский клуб не успел оформить сделку в летнее трансферное окно, но сохраняет интерес к игроку. Сам воспитанник каталонцев также заинтересован в переходе.

23-летний игрок согласился на 5-летний контракт со снижением зарплаты, получаемой им в "Лейпциге". В договоре были прописаны бонусы за индивидуальные и командные достижения.

В минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах чемпионата Германии, забил пять голов и отдал девять результативных передач.