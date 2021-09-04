Гризманн: С нетерпением жду возвращения домой

Форвард мадридского "Атлетико" Антууан Гризманн прокомментировал свое возвращение в состав "матрасников":

"С нетерпением жду возвращения домой", - написал Гризманн к посту в Твиттере "Атлетико".

Напомним, что француз перешел в "Атлетико" на правах годичной аренды из "Барселоны". Чтобы осуществить этот трансфер Антуан даже согласился уменьшить зарплату почти в два раза - с 18 до 10 млн евро. Нападающий будет выступать под восьмым номером, ведь его родная "семерка" уже занята Жоау Феликсом.