  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гризманн: С нетерпением жду возвращения домой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гризманн: С нетерпением жду возвращения домой

Испания
(1 голосов)

Блудный сын

Гризманн: С нетерпением жду возвращения домой

Новина українською

Форвард мадридского "Атлетико" Антууан Гризманн прокомментировал свое возвращение в состав "матрасников":

"С нетерпением жду возвращения домой", - написал Гризманн к посту в Твиттере "Атлетико".

Напомним, что француз перешел в "Атлетико" на правах годичной аренды из "Барселоны". Чтобы осуществить этот трансфер Антуан даже согласился уменьшить зарплату почти в два раза - с 18 до 10 млн евро. Нападающий будет выступать под восьмым номером, ведь его родная "семерка" уже занята Жоау Феликсом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антуан Гризманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cerega15 (Kherson)
04.09.2021 в 16:01
А ведь если бы он был предан Атлетико, как заявлял не раз в интервью - был бы чемпионом и сейчас бы все говорили, что именно Гризман приложил руку к чемпионству.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.09.2021 в 16:02
здабол он
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.09.2021 в 15:43
"Напомним, что француз перешел в "Атлетико" на правах ягодичной аренды..." (с)
Ответить
0
0
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
04.09.2021 в 14:22
И сидел бы дома, чё скакать было
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
04.09.2021 в 14:12
Иуда он, а не блудный сын.
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.09.2021 в 14:00
Возвращение блудного Гремлина)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...