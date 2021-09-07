Защитник Барселоны согласился на снижение зарплаты

"Барселона" продолжает сокращать платежную ведомость. По информации Marca, защитник Самюэль Умтити согласился пойти на уменьшение зарплаты, понимая экономические проблемы каталонского клуба.

Так же, как сообщает источник, француз хочет доказать, что готов на многое ради испанского клуба. Ранее свои оклады уже уменьшили Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Серхи Роберто.

27-летний футболист пропустил в общей сложности 25 матчей в клубном сезоне-2020/21. Его контракт истекает в 2023-м.