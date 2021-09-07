  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Барселоны согласился на снижение зарплаты
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Барселоны согласился на снижение зарплаты

Испания
(1 голосов)

Крутой шаг

Защитник Барселоны согласился на снижение зарплаты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продолжает сокращать платежную ведомость. По информации Marca, защитник Самюэль Умтити согласился пойти на уменьшение зарплаты, понимая экономические проблемы каталонского клуба.

Так же, как сообщает источник, француз хочет доказать, что готов на многое ради испанского клуба. Ранее свои оклады уже уменьшили Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Серхи Роберто.

27-летний футболист пропустил в общей сложности 25 матчей в клубном сезоне-2020/21. Его контракт истекает в 2023-м.

Читайте такжеБарселона выставила Куману условия для продления контракта

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Самюэль Умтити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ардалион (Курбевуа)
07.09.2021 в 20:13
Да этот хитрож0пый лентяй вообще должен за одни бананы играть.
Ответить
+1
0
Соколов (Никополь)
07.09.2021 в 19:57
Как уже задолбали эти нищеброды...... Барселона
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...