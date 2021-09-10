Агуэро: Мы не фавориты Лиги чемпионов

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро рассказал о перспективах команды на сезон.

"Барселона" — это великий клуб, поэтому мы должны бороться за каждый титул. Мы не фавориты Лиги чемпионов, но наши соперники уважают нас. Каждый раз, когда я играл с "Барселоной" даже в её худшем состоянии, мы говорили: "Будьте начеку, это ведь "Барселона". Может быть, в Лиге чемпионов от нас не ждут многого, но критики зря нас недооценивают", — цитирует Агуэро Marca.

Агуэро перешёл в "Барселону" в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб из "Манчестер Сити" на правах свободного агента.