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Агуэро: Мы не фавориты Лиги чемпионов

Испания
(1 голосов)

Но форвард считает, что его команда имеет все шансы, чтобы побороться за титулы

Агуэро: Мы не фавориты Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро рассказал о перспективах команды на сезон.

"Барселона" — это великий клуб, поэтому мы должны бороться за каждый титул. Мы не фавориты Лиги чемпионов, но наши соперники уважают нас. Каждый раз, когда я играл с "Барселоной" даже в её худшем состоянии, мы говорили: "Будьте начеку, это ведь "Барселона". Может быть, в Лиге чемпионов от нас не ждут многого, но критики зря нас недооценивают", — цитирует Агуэро Marca.

Агуэро перешёл в "Барселону" в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб из "Манчестер Сити" на правах свободного агента.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона
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Комментарии (1)
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Lorenso (Lviv)
10.09.2021 в 18:38
Да ладно))
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