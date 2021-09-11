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Барселона предложит 70 млн за игрока Лейпцига

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Испанец нужен команде Кумана

Барселона предложит 70 млн за игрока Лейпцига

Bundesliga

Новина українською

Каталонская "Барселона" хочет совершить трансфер полузащитника "Лейпцига" Дани Ольмо уже в зимнее трансферное окно.

Испанский клуб готов заплатить за 23-летнего игрока 70 миллионов евро. Он является приоритетной целью сине-гранатовых.

В последний день летнего трансферного окна "блауграна" и Ольмо договорились о 5-летнем контракте, но завершить переход не удалось из-за финансовых проблем клуба и ФФП.

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В статье: Барселона Испания РБ Лейпциг Дани Ольмо
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Источник:
Esport3

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Комментарии (3)
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Romb_DK (Київ)
11.09.2021 в 17:45
позорники - пришли, поторговались, им уступили, и тут Лапорта ой бл у нас же нет денег. Ну та ничего - мы же Барса а я гений
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0
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Ардалион (Барселона)
11.09.2021 в 16:21
Блъ, не негр, так еврей..
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0
-1
Romb_DK (Київ)
11.09.2021 в 17:46
Сам проверял обрезание есть?
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0
0


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