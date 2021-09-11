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Барселона предложит 70 млн за игрока Лейпцига
Испанец нужен команде Кумана
Bundesliga
Каталонская "Барселона" хочет совершить трансфер полузащитника "Лейпцига" Дани Ольмо уже в зимнее трансферное окно.
Испанский клуб готов заплатить за 23-летнего игрока 70 миллионов евро. Он является приоритетной целью сине-гранатовых.
В последний день летнего трансферного окна "блауграна" и Ольмо договорились о 5-летнем контракте, но завершить переход не удалось из-за финансовых проблем клуба и ФФП.
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Источник:Esport3
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Комментарии (3)
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Romb_DK (Київ)
11.09.2021 в 17:45
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Ардалион (Барселона)
11.09.2021 в 16:21
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Romb_DK (Київ)
11.09.2021 в 17:46
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