Примера. Валенсия впечатляет голами, а Сосьедад - прагматизмом

"Валенсия" продолжает приятно удивлять на старте сезона. После назначения Хосе Бордаласа на пост тренера "Летучие мыши" за одно лето из середняка превратились в команду, претендующую на место в ЛЧ.

Сегодня "Осасуна" выглядела лучше минут 10-15. На этом отрезке хозяева и забили красивый гол в вертикальной атаке по центру - постарался Монкайола.

"Валенсия" ответила быстро - уже в середине тайма Солер четким прострелом нашел в штрафной Гомеса, и тот не промазал.

На второй тайм басков уже не хватило вообще. К тому же, лидер "Лос Чес" Гонсалу Гедеш вышел настолько заряженным на гол, что разбрасывал по 2-3 опекуна. Вдобавок и везло ему, конечно. Автогол Аридане после прострела португальца - из этой оперы.

Gonçalo Guedes' recent form: vs Getafe vs Granada vs Alavés vs Ireland vs Qatar vs Azerbaijan vs Osasuna Unstoppable pic.twitter.com/JCUIOJMNzd

В итоге дело закончилось разгромом - Гедеш еще раз сильно пробил со средней, а Омар Альдерете результативно подключился на угловой.

Такой мощной "Валенсии" в Примере не было давненько. После 4 туров команда делит первое место с "Атлетико", имея по 10 очков. У "Осасуны" 5 баллов и место в середине таблицы.

4-й тур. Памплона. "Эль-Садар"

"Осасуна" - "Валенсия" - 1:4

Голы: Монкайола, 8 - Гомес, 26, Аридане, 51 (автогол), Гедеш, 55, Альдерете, 73

"Осасуна": Эррера - Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес (Коте, 82) - Торро (Авила, 58) - Ибаньес (Роберто Торрес, 58), Монкайола, Брашанац, Рубен Гарсия (Иньиго Перес, 82) - Кике (Онтиверос, 82)

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста, Альдерете (Диахаби, 83), Гайя (Дуро, 46) - Солер (Муса, 87), Васс, Гильямон, Черышев (Фулькье, 45+3 - Гедеш (Маркос Андре, 87), Гомес

Предупреждения: Торро, 33, Давид Гарсия, 57, Эррера, 75, Монкайола, 89 - Солер, 28, Альдерете, 81

Очень экономно добывает победы "Реал Сосьедад" - никаких лишних движений, лишних усилий. Все четко по результату.

Первый тайм в Кадисе ушел на разведку боем - команды больше боролись в средней зоне, чем угрожали воротам. Да что там, удар в створ был всего один на две команды - его нанес хавбек хозяев Алекс Фернандес, но Ремиро выручил.

Во втором тайме "Сосьедад" прибавил в движении и без усилий запер соперника на его половине, принявшись методично раскачивать оборону. "Кадис", кажется, и не сопротивлялся - только стоял и смотрел, что происходит.

Открывать счет обязан был Исак, но в ближнем бою проиграл Ледесме. А вот Оярсабаль после длинного навеса с центра поля был точен. Красивый вышел гол.

2 - Mikel Oyarzábal has scored two braces vs Cádiz (4-1 last February at home & today at Cádiz), more than any other opponent in his #LaLiga career. Only vs Valencia has scored most goals in Primera División than the Andalusians (five). Pairs@RealSociedadEN #CadizRealSociedad pic.twitter.com/KFFfGp2HLm