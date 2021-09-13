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Куман: Нам нужно иметь в виду 2:8 от Баварии

Испания
(1 голосов)

Каталонцы попытаются взять реванш

Куман: Нам нужно иметь в виду 2:8 от Баварии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с "Баварией", в котором прокомментировал поражение каталонцев во встрече с мюнхенцами в лигочемпионском сезоне-2019/2020 (2:8).

"Мы говорим о том, что произошло более года назад. Это то, что нужно иметь в виду, потому что мы хотим изменить ситуацию для тех футболистов, которые участвовали в той игре.

Это будет очень напряжённая игра, но нам под силу навредить "Баварии". Мы можем это сделать", — цитирует Кумана Marca.

Матч "Барселона" — "Бавария" состоится завтра, 14 сентября, в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Рональд Куман Барселона
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Комментарии (4)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.09.2021 в 19:13
« навредить "Баварии" Наверное колёса порежут в клубном автобусе Баварии
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.09.2021 в 18:40
Да , поимела вас Бавария 8:2 в виду)))
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Ардалион (Братство Барсы)
13.09.2021 в 18:23
Ой, шо то мне нехорошо после таких слов Куманя... Пике и Ленгле, эти два деревянных столба обороны играют? А колупать Баварию одним Депаем с Демболеем будем?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.09.2021 в 19:19
Вместо Лангле лучше Куману самому выйти на поле. Хуже не будет и штрафные хорошо бил в своё время. Вот и будет штрафные бить , а новый ДеЙонг головой добивать.)
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