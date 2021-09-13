Куман: Нам нужно иметь в виду 2:8 от Баварии

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с "Баварией", в котором прокомментировал поражение каталонцев во встрече с мюнхенцами в лигочемпионском сезоне-2019/2020 (2:8).

"Мы говорим о том, что произошло более года назад. Это то, что нужно иметь в виду, потому что мы хотим изменить ситуацию для тех футболистов, которые участвовали в той игре.

Это будет очень напряжённая игра, но нам под силу навредить "Баварии". Мы можем это сделать", — цитирует Кумана Marca.

Матч "Барселона" — "Бавария" состоится завтра, 14 сентября, в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".