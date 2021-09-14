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Барселона огласила заявку на матч с Баварией
Игра состоится сегодня, 14 сентября
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба испанской "Барселоны" на официальном сайте команды опубликовала заявку каталонской команды на игру группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией".
В заявку вошли:
тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Депай, Демир, Нето, Коутиньо, Лангле, Педри, Люк де Йонг, Альба, Роберто, Френки де Йонг, Мингеса, Юмтитти, Эрик Гарсиа, Пенья, Нико, Гави, Бальде.
Встреча "Барселона" — "Бавария" пройдёт на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне (Испания) уже сегодня, во вторник, 14 сентября.
Напомним, после трёх туров "Барселона" с 7 очками занимает седьмое место в Ла Лиге.
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