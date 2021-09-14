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Барселона огласила заявку на матч с Баварией

Испания
(1 голосов)

Игра состоится сегодня, 14 сентября

Барселона огласила заявку на матч с Баварией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба испанской "Барселоны" на официальном сайте команды опубликовала заявку каталонской команды на игру группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией".

В заявку вошли:

тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Депай, Демир, Нето, Коутиньо, Лангле, Педри, Люк де Йонг, Альба, Роберто, Френки де Йонг, Мингеса, Юмтитти, Эрик Гарсиа, Пенья, Нико, Гави, Бальде.

Встреча "Барселона" — "Бавария" пройдёт на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне (Испания) уже сегодня, во вторник, 14 сентября.

Напомним, после трёх туров "Барселона" с 7 очками занимает седьмое место в Ла Лиге.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона
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Комментарии (3)
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Ардалион (Братство Барсы)
14.09.2021 в 18:20
Если б ещё год назад я увидел эту заявку, я б наверное подумал, шо нахожусь в параллельной реальности, из которой в своё время в нашу реальность ушли Суарес, Месси, Гризманн и Братвайт.
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Dr. House (Поділля)
14.09.2021 в 18:31
Дро, так ты с параллельной реальности никогда не выходишь
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Ардалион (Братство Барсы)
14.09.2021 в 18:50
А с кем я разговариваю тогда?
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