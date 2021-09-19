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Иско все еще остается несчастливым в Реале

Испания
(1 голосов)

Настроение игрока не меняется

Иско все еще остается несчастливым в Реале

Marca

Новина українською

Несмотря на возвращение Карло Анчелотти, испанский полузащитник "Реала" Иско все что продолжает чувствовать себя несчастливо в "Реале". Об этом сообщает Calcio Mercato.

Хотя хавбек получает больше игровой практики при итальянском тренере, чем при Зинедине Зидане, Иско все еще хочет покинуть "Сантьяго Бернабеу". Пока он не планирует продлевать контракт, который заканчивается следующим летом.

Сейчас за Иско следят "Ювентус" и "Милан". Они готовы подписать испанца на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету полузащитника 127 минут в трех матчах. Дважды он выходил в стартовом составе. Отметим, что в последних двух поединках команды он участия не принял.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего испанца в 18 млн евро.

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В статье: Карло Анчелотти Иско Реал (Мадрид)
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Источник:
Calcio Mercato

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