  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти провел 800-й поединок в высших дивизионах Европы. Карло высказался о победе Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти провел 800-й поединок в высших дивизионах Европы. Карло высказался о победе Реала

Испания
Обновлено
(1 голосов)

"Лос Чес" проиграли

Анчелотти провел 800-й поединок в высших дивизионах Европы. Карло высказался о победе Реала

Real

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался после поединка 5-го тура Ла Лиги с "Валенсией" (2:1).

"Моя команда бьется, играя хорошо или играя плохо. В первом тайме мы сыграли так себе, проигрывали. А когда ты уступаешь в счете, тебя контролируют. Во втором тайме мы действовали лучше, были свежее. Чувствовалось, что мы играем после поединка ЛЧ. Нам повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема. Азар тоже сыграл хорошо, как и Камавинга. Во втором тайме мы контролировали игру. С пятью заменами у нас есть преимущество, потому что у нас очень качественный состав. Тем не менее, "Реал" победил благодаря духу. Я первый скажу, что мы пока не показываем потрясающий футбол. Нужно более агрессивно действовать без мяча".

Эта игра стала для Карло Анчелотти 800-й в высших европейских дивизионах. Во главе "Реала" в Ла Лиге итальянец провел 81 матч. Он также тренировал "Парму" (68), "Ювентус" (84), "Милан" (283) и "Наполи" (53) в Италии, "Челси" (76) и "Эвертон" (58) – в Англии, "ПСЖ" (57) – во Франции, "Баварию" (40) – в Германии.

Читайте такжеВот это камбэчище! Валенсия - Реал 1:2. Видео голов и обзор матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Валенсия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
metall5291 (Kharkiv)
20.09.2021 в 11:43
Молодец, Папа Карло. Слава Богу, Реал его дождался.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...