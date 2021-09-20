Анчелотти провел 800-й поединок в высших дивизионах Европы. Карло высказался о победе Реала

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался после поединка 5-го тура Ла Лиги с "Валенсией" (2:1).

"Моя команда бьется, играя хорошо или играя плохо. В первом тайме мы сыграли так себе, проигрывали. А когда ты уступаешь в счете, тебя контролируют. Во втором тайме мы действовали лучше, были свежее. Чувствовалось, что мы играем после поединка ЛЧ. Нам повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема. Азар тоже сыграл хорошо, как и Камавинга. Во втором тайме мы контролировали игру. С пятью заменами у нас есть преимущество, потому что у нас очень качественный состав. Тем не менее, "Реал" победил благодаря духу. Я первый скажу, что мы пока не показываем потрясающий футбол. Нужно более агрессивно действовать без мяча".