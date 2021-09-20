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Анчелотти провел 800-й поединок в высших дивизионах Европы. Карло высказался о победе Реала
"Лос Чес" проиграли
Real
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался после поединка 5-го тура Ла Лиги с "Валенсией" (2:1).
"Моя команда бьется, играя хорошо или играя плохо. В первом тайме мы сыграли так себе, проигрывали. А когда ты уступаешь в счете, тебя контролируют. Во втором тайме мы действовали лучше, были свежее. Чувствовалось, что мы играем после поединка ЛЧ. Нам повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема. Азар тоже сыграл хорошо, как и Камавинга. Во втором тайме мы контролировали игру. С пятью заменами у нас есть преимущество, потому что у нас очень качественный состав. Тем не менее, "Реал" победил благодаря духу. Я первый скажу, что мы пока не показываем потрясающий футбол. Нужно более агрессивно действовать без мяча".
Эта игра стала для Карло Анчелотти 800-й в высших европейских дивизионах. Во главе "Реала" в Ла Лиге итальянец провел 81 матч. Он также тренировал "Парму" (68), "Ювентус" (84), "Милан" (283) и "Наполи" (53) в Италии, "Челси" (76) и "Эвертон" (58) – в Англии, "ПСЖ" (57) – во Франции, "Баварию" (40) – в Германии.
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