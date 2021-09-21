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Куман: Сегодня Барса не та, что восемь лет назад. Нам не хватает игроков, которые умеют обыгрывать один в один

Испания
(1 голосов)

Оба дриблера сломаны

Куман: Сегодня Барса не та, что восемь лет назад. Нам не хватает игроков, которые умеют обыгрывать один в один

Фото: twitter.com/RonaldKoeman / Автор: неизвестен

Новина українською

Рональд Куман высказался о нынешнем стиле "Барселоны" и отсутствии важных игроков. "Мы показываем не тот футбол, что хотели бы", – заявил он.

"Сегодня "Барса" не та, что восемь лет назад. Мы показываем не тот футбол, что хотели бы, нам не хватает игроков, которые умеют обыгрывать один в один.

Коутиньо и Демир действуют не совсем так – они чаще играют из глубины. Ансу и Дембеле – да, но сейчас их с нами нет, поэтому мы должны искать иные пути игры в атаке", – сказал Куман.

Напомним, что "Барселона" победила лишь дважды в 5 стартовых матчах сезона. Также у команды Кумана 2 ничьи и одно поражение против "Баварией" (0:3).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Рональд Куман Барселона Усман Дембеле Ансу Фати
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Источник:
sport.es

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Комментарии (7)
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metall5291 (Kharkiv)
21.09.2021 в 20:36
"Не та Барселона, что 8 лет назад" ,- Куман Да он просто философ.
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Ардалион (землянин)
21.09.2021 в 20:22
Физрукам вечно чего-то не хватает..
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simargl (Чернигов)
21.09.2021 в 20:00
Слова не мальчика, но мужа... а может ну ее ту Барсу...??? Поехать в Нидерланды, выращивать себе тюльпаны и канабис ... и не парить 6икому мозги!!!
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Ардалион (землянин)
21.09.2021 в 20:17
С таким баблом канабис можно не выращивать, его можно покупать. Ну, а тюльпаны... тут согласен.. тут для души.
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simargl (Чернигов)
21.09.2021 в 20:55
Главное тут - поехать и выращивать ...))))
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VAO (Луганск)
21.09.2021 в 19:56
Браво
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.09.2021 в 19:52
Да и тренера не хватает, который умеет поставить игру. Смех один, зачем он настоял на приобретение пожилого ДеЙонга? Капец…. два метра тупости с квадратной головой с линии ворот не в состоянии попасть в ворота.
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