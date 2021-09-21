Куман: Сегодня Барса не та, что восемь лет назад. Нам не хватает игроков, которые умеют обыгрывать один в один

Рональд Куман высказался о нынешнем стиле "Барселоны" и отсутствии важных игроков. "Мы показываем не тот футбол, что хотели бы", – заявил он.

"Сегодня "Барса" не та, что восемь лет назад. Мы показываем не тот футбол, что хотели бы, нам не хватает игроков, которые умеют обыгрывать один в один.

Коутиньо и Демир действуют не совсем так – они чаще играют из глубины. Ансу и Дембеле – да, но сейчас их с нами нет, поэтому мы должны искать иные пути игры в атаке", – сказал Куман.

Напомним, что "Барселона" победила лишь дважды в 5 стартовых матчах сезона. Также у команды Кумана 2 ничьи и одно поражение против "Баварией" (0:3).