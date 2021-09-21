Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куман: Сегодня Барса не та, что восемь лет назад. Нам не хватает игроков, которые умеют обыгрывать один в один
Оба дриблера сломаны
Фото: twitter.com/RonaldKoeman / Автор: неизвестен
Рональд Куман высказался о нынешнем стиле "Барселоны" и отсутствии важных игроков. "Мы показываем не тот футбол, что хотели бы", – заявил он.
"Сегодня "Барса" не та, что восемь лет назад. Мы показываем не тот футбол, что хотели бы, нам не хватает игроков, которые умеют обыгрывать один в один.
Коутиньо и Демир действуют не совсем так – они чаще играют из глубины. Ансу и Дембеле – да, но сейчас их с нами нет, поэтому мы должны искать иные пути игры в атаке", – сказал Куман.
Напомним, что "Барселона" победила лишь дважды в 5 стартовых матчах сезона. Также у команды Кумана 2 ничьи и одно поражение против "Баварией" (0:3).
Популярное сейчас
- Цыганков круче всех. Игроки Динамо узнали свой рейтинг в FIFA 22
- Каштру, Фонсека и даже Ракицкий. Шахтер опубликовал видео с поздравлением Ахметова с юбилеем
- Металлист - Десна. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины
- Барселона - Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.09.2021
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО