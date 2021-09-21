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Примера. Хетафе - Атлетико 1:2. Короли вторых таймов

Испания
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Суарес тащит, но у команды проблемы

Примера. Хетафе - Атлетико 1:2. Короли вторых таймов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Кажется, в этом сезоне команда Диего Симеоне еще не сыграла целиком на высоком уровне ни единого матча. С "Вильярреалом" отыгрались на 95-й минуте, у "Эспаньола" выиграли на 99-й и вот сегодня ситуация повторилась.

"Атлетико" откровенно плохо провел две трети игры. На это нельзя было смотреть без слез - команда Симеоне не могла связать воедино две передачи в направлении ворот соперника. Какие там моменты? Даже подходов нормальных не было. Если бы не случайный шанс Суареса, после которого выручил Сория, то и вспомнить было бы нечего.

Гол "Хетафе" был если не логичным, то уж точно не сенсационным. Сперва Облак наварил, выпустив из рук простой мяч, а уже во второй волне атаки Митрович головой замкнул навес с фланга.

Симеоне сегодня решил изменить схему и сыграл с 4 защитниками вместо привычных трех, но лучше не стало ни в центре, ни на флангах. Ну а Гризманн в роли десятки - то вообще кошмар. Антуан не сподобился ни на один острый пас; все, что можно вспомнить - плотный удар чуть выше перекладины перед заменой.

"Атлетико" бы не спас этот поединок, если бы не помощь соперника. "Матрасники" были плохи, но Карлес Аленья сыграл еще хуже, в простой ситуации прямой ногой пойдя в соперника. VAR такое не прощает.

После удаления атаковать "Матрасникам" стало намного проще, и Суарес таки нашел себе три момента, чтобы забить. В одном из них он попал в перекладину, а еще два реализовал - воспользовавшись сперва вертикальной передачей Эрмосо, а затем и навесом Врсалько. На все руки мастер!

"Хетафе" продолжает проигрывать всем подряд - в таблице у него ноль очков. Правда, повод для радости у синих сегодня есть - Митрович стал первым из игроков "Хетафе", кто забил "Атлетико" в эру Симеоне - то есть, с 2011 года. Представляете?

У "Атлетико" поводов для радости тоже мало. Да, победили, но качество игры ужасное. Улучшать надо все и всех, кроме, может, нестареющего Суареса. Благодаря ему в таблице у Мадрида теперь 14 очков.

6-й тур. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Митрович, 45 - Суарес, 78, 90

"Хетафе": Сория - Иглесиас, Даконам, Митрович, Куэнка, Оливера - Аленья, Флорентину Луиш (Поведа, 90+2), Максимович - Мата (Сильва, 78), Масияс (Унал, 67)

"Атлетико": Облак - Трипьер (Эрмосо, 62), Савич, Хименес, Лоди (де Пауль, 63) - Льоренте, Эррера (Врсалько, 84 - Корреа, Гризманн (Матеус Кунья, 67), Карраско - Суарес

Предупреждения: Мата, 65, Аленья, 66, Максимович, 90, Куэнка, 90+4 - Суарес, 22, Хименес, 66, Карраско, 90+2, Матеус Кунья, 90+6

Удаление: Аленья, 74

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В статье: Атлетико (Мадрид) "Хетафе"
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Ардалион (землянин)
21.09.2021 в 23:30
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