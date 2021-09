Примера. Хетафе - Атлетико 1:2. Короли вторых таймов

Кажется, в этом сезоне команда Диего Симеоне еще не сыграла целиком на высоком уровне ни единого матча. С "Вильярреалом" отыгрались на 95-й минуте, у "Эспаньола" выиграли на 99-й и вот сегодня ситуация повторилась.

"Атлетико" откровенно плохо провел две трети игры. На это нельзя было смотреть без слез - команда Симеоне не могла связать воедино две передачи в направлении ворот соперника. Какие там моменты? Даже подходов нормальных не было. Если бы не случайный шанс Суареса, после которого выручил Сория, то и вспомнить было бы нечего.

Гол "Хетафе" был если не логичным, то уж точно не сенсационным. Сперва Облак наварил, выпустив из рук простой мяч, а уже во второй волне атаки Митрович головой замкнул навес с фланга.

1582 - Stefan Mitrovic ???????? is the first Getafe player to score against Atlético de Madrid in @LaLigaEN since Diego Castro ???????? in November 2011, ending a streak of 1582 minutes without conceding for the Red-And-Whites against them in the competition. Surprise. pic.twitter.com/drYUGKoJ2M

Симеоне сегодня решил изменить схему и сыграл с 4 защитниками вместо привычных трех, но лучше не стало ни в центре, ни на флангах. Ну а Гризманн в роли десятки - то вообще кошмар. Антуан не сподобился ни на один острый пас; все, что можно вспомнить - плотный удар чуть выше перекладины перед заменой.

"Атлетико" бы не спас этот поединок, если бы не помощь соперника. "Матрасники" были плохи, но Карлес Аленья сыграл еще хуже, в простой ситуации прямой ногой пойдя в соперника. VAR такое не прощает.

После удаления атаковать "Матрасникам" стало намного проще, и Суарес таки нашел себе три момента, чтобы забить. В одном из них он попал в перекладину, а еще два реализовал - воспользовавшись сперва вертикальной передачей Эрмосо, а затем и навесом Врсалько. На все руки мастер!

7 - @atletienglish have won more points after scoring in the last 15 minutes of the game than any other team in @LaLigaEN this season (7). Besides, they have won more points from losing positions than any other side in the competition in 2021 (24). Faith. pic.twitter.com/txSu8LDmPQ