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Куман ожидал большей поддержки от Лапорты. После двух последних игр их отношения резко ухудшились

Испания
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(2 голосов)

Топ-клубы забывают о заслугах тренеров

Куман ожидал большей поддержки от Лапорты. После двух последних игр их отношения резко ухудшились

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Отношения между главным тренером "Барселоны" Рональдом Куманом и президентом клуба Жоаном Лапортой ухудшаются, сообщает Marca. Нидерландский специалист ожидал большей поддержки от руководства.

Несмотря на то, что менеджер и тренер всегда были вежливы и корректны друг с другом, между ними существовала дистанция. Недопониманий становится все больше, и напряжение между Куманом и Лапортой растет.

Отношения между ними стали крайне напряженными после поражения от "Баварии" (0:3) в Лиге чемпионов и ничьей с "Гранадой" (1:1) в Ла Лиге. Терпение руководства "Барсы" на пределе, сообщает источник.

Сегодняшним заявлением на пресс-конференции, без ответов на вопросы журналистов, Куман хотел показать, что готов заняться перестройкой "Барселоны" даже в тяжелой экономической ситуации.

При этом Рональд хотел указать, что ожидал большего от Лапорты и совета директоров. Ему хотелось получать больше поддержки с их стороны.

Лапорта и Куман увидятся завтра, а с матча против "Кадиса" они будут возвращаться вместе. На данный момент "Барселона" не планирует никаких официальных заявлений. Клуб хочет успокоить ситуацию.

Напомним, что в мае этого года из "Реала" ушёл Зидан, объясняя своё решение отсутствием надлежащей поддержки со стороны руководства. Мадридский клуб занял второе место в Примере и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона Гранада
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Источник:
marca.com

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Комментарии (5)
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Algrab (Костопiль)
22.09.2021 в 21:03
І довго ця " Санта- Барбара" з Барселоною буде тривати?Нехай вже просто грають, а не міряються певними органами ...
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0
-7
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Ардалион (землянин)
22.09.2021 в 19:31
Боже милостивый, сделай пжл так, шобы Барса проиграла Кадису. Думаю Лапорте этого будет достаточно.
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0
-8
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Spokoyno (Київ)
22.09.2021 в 19:51
Ну так Спалю хату, бо ці таргани вже дістали Так мені ще минулої осені була підозра, що РК не справляється... До десятого туру перемог менше половини, це показник Гранда, що шкутильгає на всі ЧОТИРИ ноги На жаль це справджується... Утім бажати поразки Барселони, це ЗАЙВЕ! Вони і без таких побажань багато матчів не виграють. І головне питання знайти КВАЛІФІКОВАНОГО тренера!!!
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0
-9
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Ардалион (землянин)
22.09.2021 в 20:35
Шоб избавиться от этого таргана готов одной игрой и пожертвовать. Для пользы дела.
0
-8
prockop4uck (Киев)
22.09.2021 в 18:52
Нужно месси брать в тренеры. Все равно как футболист он уже давно закончился, а так можно будет новый культ для школьников создать
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+1
0


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